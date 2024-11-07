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Beşiktaş'a Penaltı Verilmemişti: Club Brugge - Aston Villa Maçındaki Pozisyon Futbol Dünyasının Gündeminde

Beşiktaş'a Penaltı Verilmemişti: Club Brugge - Aston Villa Maçındaki Pozisyon Futbol Dünyasının Gündeminde

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.11.2024 - 09:00

Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon kaybetmeyen Aston Villa'yı konuk etti. Belçika ekibi, sahadan tek golle ayrılırken karşılaşmaya penaltı pozisyonu damga vurdu. Ev sahibinin kazandığı penaltı, geçtiğimiz günlerde Süper Lig'de verilmemişti.

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Aston Villa kaybetti, liderlik de gitti.

Aston Villa kaybetti, liderlik de gitti.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olan Aston Villa, mücadeleden eli boş döndü. Unai Emery ve öğrencileri, tek golle rakibine mağlup oldu. Ev sahibine üç puanı getiren golü 52'de penaltıdan Vanaken kaydetti.

Mings'in hatası, tartışmaları beraberinde getirdi.

Mings'in hatası, tartışmaları beraberinde getirdi.

Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez'in 50. dakikada kale vuruşunu Tyrone Mings'e pas olarak göndermesinin ardından yaşanan bir hata, Şampiyonlar Ligi sahnesinde olay yarattı. Mings, topu kontrol etmek yerine eline alarak yeniden kale vuruşu yapmak isteyince maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Basit hata, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Beşiktaş'ın Kayserispor'a konuk olduğu maçta da aynı durum yaşanmış, penaltı verilmemişti.

Beşiktaş'ın Kayserispor'a konuk olduğu maçta da aynı durum yaşanmış, penaltı verilmemişti.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkmış. Üç puana üç golle uzanmıştı. Fakat, maça hakem Atilla Karaoğlan'ın kararları maçın önüne geçmişti. Karaoğlan, Aston Villa maçında yaşanan pozisyonun aynısında 'devam' demişti.

Beşiktaş - Kayserispor maçında yaşanan pozisyon 👇

Club Brugge - Aston Villa maçında yaşanan pozisyon 👇

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