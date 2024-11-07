Beşiktaş'a Penaltı Verilmemişti: Club Brugge - Aston Villa Maçındaki Pozisyon Futbol Dünyasının Gündeminde
Beşiktaş'a Penaltı Verilmemişti: Club Brugge - Aston Villa Maçındaki Pozisyon Futbol Dünyasının Gündeminde
Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon kaybetmeyen Aston Villa'yı konuk etti. Belçika ekibi, sahadan tek golle ayrılırken karşılaşmaya penaltı pozisyonu damga vurdu. Ev sahibinin kazandığı penaltı, geçtiğimiz günlerde Süper Lig'de verilmemişti.
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Aston Villa kaybetti, liderlik de gitti.
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Mings'in hatası, tartışmaları beraberinde getirdi.
Beşiktaş'ın Kayserispor'a konuk olduğu maçta da aynı durum yaşanmış, penaltı verilmemişti.
Beşiktaş - Kayserispor maçında yaşanan pozisyon 👇
Club Brugge - Aston Villa maçında yaşanan pozisyon 👇
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