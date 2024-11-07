Beşiktaş'a Penaltı Verilmemişti: Club Brugge - Aston Villa Maçındaki Pozisyon Futbol Dünyasının Gündeminde

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olan Aston Villa, mücadeleden eli boş döndü. Unai Emery ve öğrencileri, tek golle rakibine mağlup oldu. Ev sahibine üç puanı getiren golü 52'de penaltıdan Vanaken kaydetti.