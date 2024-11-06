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Arda Güler Adım Adım Fenerbahçe'ye mi? Mourinho Madrid Başkanı Perez'le Telefonda Görüştü

Arda Güler Adım Adım Fenerbahçe'ye mi? Mourinho Madrid Başkanı Perez'le Telefonda Görüştü

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.11.2024 - 16:00

İspanyol basınında, Real Madrid'de yeterince forma şansı bulamayan milli yıldız Arda Güler'in Fenerbahçe'ye geri dönebileceği, teknik direktör Jose Mourinho’nun, milli futbolcunun durumu hakkında kulüp başkanı Florentino Perez ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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Fenerbahçe, devreye girdi.

Fenerbahçe, devreye girdi.

El Nacional'ın haberine göre, eflatun-beyazlılarda Başkan Florentino Perez, Ancelotti'nin sınırlı süre verdiği Arda Güler'i takımdan kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Geçtiğimiz günlerde Perez'in Ancelotti'ye Arda'yı oynatması sonunda uyarı verdiği ifade edilmişti.

Mourinho'nun telefon ettiği iddiası.

Mourinho'nun telefon ettiği iddiası.

Perez’in, Arda Güler'in eski takımı Fenerbahçe’de yeniden form yakalayabileceğine inandığı ve bu konuda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile fikir alışverişinde bulunduğu öne sürülüyor.

Ancelotti'ye tepki yağmıştı.

Ancelotti'ye tepki yağmıştı.

Özellikle son haftalarda Arda'yı hiç tercih etmeyen Ancelotti, 3-1'lik Milan maçından sonra ağır eleştirilere maruz kalmıştı. İtalyan teknik adamın aldığı sonuçtan daha çok oynattığı oyun ve değişiklikleri tepki çekmişti. Arda, Milan karşısında süre alamamıştı.

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