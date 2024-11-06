Arda Güler Adım Adım Fenerbahçe'ye mi? Mourinho Madrid Başkanı Perez'le Telefonda Görüştü

Özellikle son haftalarda Arda'yı hiç tercih etmeyen Ancelotti, 3-1'lik Milan maçından sonra ağır eleştirilere maruz kalmıştı. İtalyan teknik adamın aldığı sonuçtan daha çok oynattığı oyun ve değişiklikleri tepki çekmişti. Arda, Milan karşısında süre alamamıştı.