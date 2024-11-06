Arda Güler Adım Adım Fenerbahçe'ye mi? Mourinho Madrid Başkanı Perez'le Telefonda Görüştü
Arda Güler Adım Adım Fenerbahçe'ye mi? Mourinho Madrid Başkanı Perez'le Telefonda Görüştü
İspanyol basınında, Real Madrid'de yeterince forma şansı bulamayan milli yıldız Arda Güler'in Fenerbahçe'ye geri dönebileceği, teknik direktör Jose Mourinho’nun, milli futbolcunun durumu hakkında kulüp başkanı Florentino Perez ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.
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Fenerbahçe, devreye girdi.
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Mourinho'nun telefon ettiği iddiası.
Ancelotti'ye tepki yağmıştı.
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