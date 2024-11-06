Barış Alper Yılmaz Detayı: Galatasaray'ın Osimhen İçin Napoli'ye Yapacağı Teklif Ortaya Çıktı!

TRT SPOR'a konuşan İtalyan ekibin sportif direktörü Giovanni Manna, Galatasaray'ın Osimhen'i transfer etmek için 75 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiğini belirten bir açıklamada bulunmuştu:

'Victor Osimhen ile ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon Euro net ücreti ödemezse Osimhen'i alamaz. Galatasaray - Tottenham maçını izlemek için İstanbul'a gelip gelmeyeceğim henüz netleşmedi.'