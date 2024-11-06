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Barış Alper Yılmaz Detayı: Galatasaray'ın Osimhen İçin Napoli'ye Yapacağı Teklif Ortaya Çıktı!

Barış Alper Yılmaz Detayı: Galatasaray'ın Osimhen İçin Napoli'ye Yapacağı Teklif Ortaya Çıktı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.11.2024 - 13:56

Galatasaray, kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen'i bonservisiyle transfer etmek için Napoli ile görüşmelere başlamaya hazırlanırken sarı-kırmızılı yönetimin ilk etaptaki düşüncesi belli oldu. (Nexus Sports)

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Napoli, 75 milyon euro istediklerini açıklamıştı.

Napoli, 75 milyon euro istediklerini açıklamıştı.

TRT SPOR'a konuşan İtalyan ekibin sportif direktörü Giovanni Manna, Galatasaray'ın Osimhen'i transfer etmek için 75 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiğini belirten bir açıklamada bulunmuştu:

'Victor Osimhen ile ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon Euro net ücreti ödemezse Osimhen'i alamaz. Galatasaray - Tottenham maçını izlemek için İstanbul'a gelip gelmeyeceğim henüz netleşmedi.'

Takas seçeneği gündeme geldi.

Takas seçeneği gündeme geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün sponsorlarla 40 milyon euroya yakın bir kaynak elde edeceği ifade edilirken yönetimin bir oyuncuyu da göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

Barış Alper'den vazgeçilebilir.

Barış Alper'den vazgeçilebilir.

Nexus Sports'un aktardığına göre, Galatasaray'ın tarihe geçecek transfer teklifi şu şekilde olacak:

  • 50 milyon Euro + Barış Alper Yılmaz.
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