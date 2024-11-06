Barış Alper Yılmaz Detayı: Galatasaray'ın Osimhen İçin Napoli'ye Yapacağı Teklif Ortaya Çıktı!
Barış Alper Yılmaz Detayı: Galatasaray'ın Osimhen İçin Napoli'ye Yapacağı Teklif Ortaya Çıktı!
Galatasaray, kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen'i bonservisiyle transfer etmek için Napoli ile görüşmelere başlamaya hazırlanırken sarı-kırmızılı yönetimin ilk etaptaki düşüncesi belli oldu. (Nexus Sports)
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Napoli, 75 milyon euro istediklerini açıklamıştı.
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Takas seçeneği gündeme geldi.
Barış Alper'den vazgeçilebilir.
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