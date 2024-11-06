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Borussia Dortmund'u Çalıştıran Nuri Şahin Sturm Graz Galibiyetiyle Kulüp Tarihine Geçti!

Borussia Dortmund'u Çalıştıran Nuri Şahin Sturm Graz Galibiyetiyle Kulüp Tarihine Geçti!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.11.2024 - 11:24

Futbolu bıraktıktan sonra Antalyaspor’da önce Futbol Şube Sorumlusu olup ardından da Teknik Direktörlük görevini üstlenen Nuri Şahin, yaz transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Dortmund'un başına getirilmişti. Şahin, sarı-siyahlı kulübüyle tarihi bir başarıya imza attı.

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Sturm Graz engeli, tek golle geçildi.

Sturm Graz engeli, tek golle geçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu 4. haftasında ilk gün sona erdi. Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin önderliğinde Sturm Graz’ı 1-0 yenerek iç sahadaki galibiyet serisini sürdürdü. Bu kritik mücadelede Alman ekibine galibiyeti getiren gol, 86. dakikada Donyell Malen’den geldi. Dortmund, bu sonuçla birlikte gruptaki puanını 9’a yükseltirken, Sturm Graz ise henüz puanla tanışamadı.

Nuri Şahin, bugüne kadar yapılamayanı yaptı.

Nuri Şahin, bugüne kadar yapılamayanı yaptı.

Sturm Graz galibiyetle Nuri Şahin, Dortmund'un tarihinde iç sahada çıktığı ilk yedi resmi maçı kazanan ilk teknik direktör olarak kulüp tarihine geçti.

Kısa sürede alkışları topladı.

Kısa sürede alkışları topladı.

Eski Dortmund oyuncusu olarak kulübe geri dönen ve başarılarına teknik direktör olarak devam eden Şahin, taraftarların sevgisini bir kez daha kazanmayı başardı.

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