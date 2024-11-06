Borussia Dortmund'u Çalıştıran Nuri Şahin Sturm Graz Galibiyetiyle Kulüp Tarihine Geçti!
Borussia Dortmund'u Çalıştıran Nuri Şahin Sturm Graz Galibiyetiyle Kulüp Tarihine Geçti!
Futbolu bıraktıktan sonra Antalyaspor’da önce Futbol Şube Sorumlusu olup ardından da Teknik Direktörlük görevini üstlenen Nuri Şahin, yaz transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Dortmund'un başına getirilmişti. Şahin, sarı-siyahlı kulübüyle tarihi bir başarıya imza attı.
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Sturm Graz engeli, tek golle geçildi.
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Nuri Şahin, bugüne kadar yapılamayanı yaptı.
Kısa sürede alkışları topladı.
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