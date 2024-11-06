Sebebi Ortaya Çıktı: Osayi Fenerabahçe ile Neden Yeni Sözleşme İmzalamıyor?
Sebebi Ortaya Çıktı: Osayi Fenerabahçe ile Neden Yeni Sözleşme İmzalamıyor?
Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in sözleşme yenileme süreci henüz netlik kazanmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu belirsizlikten dolayı endişe içindeyken imzaların atılmamasının nedeni ortaya çıktı. (NTV Spor)
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Son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Osayi'nin, yeni sözleşmeyi henüz kabul etmemesinin özel hayatıyla ilgili olduğu öne sürüldü.
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"Güzel bir birlikteliğim var, kaybetmek istemiyorum"
Fenerbahçe, beklemeye geçti.
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