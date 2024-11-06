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Sebebi Ortaya Çıktı: Osayi Fenerabahçe ile Neden Yeni Sözleşme İmzalamıyor?

Sebebi Ortaya Çıktı: Osayi Fenerabahçe ile Neden Yeni Sözleşme İmzalamıyor?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.11.2024 - 10:21

Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in sözleşme yenileme süreci henüz netlik kazanmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu belirsizlikten dolayı endişe içindeyken imzaların atılmamasının nedeni ortaya çıktı. (NTV Spor)

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Son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Osayi'nin, yeni sözleşmeyi henüz kabul etmemesinin özel hayatıyla ilgili olduğu öne sürüldü.

Son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Osayi'nin, yeni sözleşmeyi henüz kabul etmemesinin özel hayatıyla ilgili olduğu öne sürüldü.

26 yaşındaki futbolcunun sevgilisinin, Londra'da üst düzey bir pozisyonda çalıştığı, bu nedenle İngiltere'den gelecek olası bir teklifin oyuncunun kararında belirleyici olabileceği söylendi.

"Güzel bir birlikteliğim var, kaybetmek istemiyorum"

"Güzel bir birlikteliğim var, kaybetmek istemiyorum"

NTV Spor'un Sabah'tan aktardığına göre, Osayi'nin yönetime 'Güzel bir birlikteliğim var ve bunu kaybetmek istemiyorum. Premier Lig'den teklif gelirse giderim, aksi halde zaten forma giyeceğim yer Fenerbahçe. Bu formayı da taraftarı da İstanbul'u da seviyorum sadece zaman ve anlayış istiyorum.' dediği belirtildi.

Fenerbahçe, beklemeye geçti.

Fenerbahçe, beklemeye geçti.

Osayi'nin bu sözleri sonrası sarı-lacivertliler, oyuncuya bu süreçte zamana tanımaya karar verdi. Yönetim, oyuncunun İngiltere'den bir teklif beklemesini anlayışla karşılıyor ve aceleci davranmamayı tercih ediyor.

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