Sebebi Ortaya Çıktı: Osayi Fenerabahçe ile Neden Yeni Sözleşme İmzalamıyor?

NTV Spor'un Sabah'tan aktardığına göre, Osayi'nin yönetime 'Güzel bir birlikteliğim var ve bunu kaybetmek istemiyorum. Premier Lig'den teklif gelirse giderim, aksi halde zaten forma giyeceğim yer Fenerbahçe. Bu formayı da taraftarı da İstanbul'u da seviyorum sadece zaman ve anlayış istiyorum.' dediği belirtildi.