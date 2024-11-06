Ayrılmalı mı? Arda Güler'e Milan Karşısında da Şans Vermeyen Ancelotti'ye Tepki Yağıyor!

Ancelotti'nin Arda'ya şans vermemesi hem yabancı hem de Türk futbolseverler tarafından eleştirildi:

'Arda Güler bu gece yine SIFIR dakika oynadı, Real Madrid'e katılması KORKUNÇ bir karardı.

Onun yaşındaki bir çocuk yedek kulübesinde çürümek yerine her hafta oynamalı, KÖTÜ GÖRÜNTÜ! 🇹🇷💔'