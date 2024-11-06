Ayrılmalı mı? Arda Güler'e Milan Karşısında da Şans Vermeyen Ancelotti'ye Tepki Yağıyor!
Ayrılmalı mı? Arda Güler'e Milan Karşısında da Şans Vermeyen Ancelotti'ye Tepki Yağıyor!
Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e forma şansı vermemesi, yine spor dünyasının gündemine oturdu. İtalyan çalıştırıcının, milli futbolcuyu yedek kulübesine hapsetmesi tepkilere neden oldu.
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Real Madrid, evinde Milan'a kaybetti.
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Arda Güler, yine süre alamadı.
Maç sonunda taraftarlar, adeta çıldırdı.
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