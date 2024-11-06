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Ayrılmalı mı? Arda Güler'e Milan Karşısında da Şans Vermeyen Ancelotti'ye Tepki Yağıyor!

Ayrılmalı mı? Arda Güler'e Milan Karşısında da Şans Vermeyen Ancelotti'ye Tepki Yağıyor!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.11.2024 - 09:02

Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e forma şansı vermemesi, yine spor dünyasının gündemine oturdu. İtalyan çalıştırıcının, milli futbolcuyu yedek kulübesine hapsetmesi tepkilere neden oldu.

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Real Madrid, evinde Milan'a kaybetti.

Real Madrid, evinde Milan'a kaybetti.

Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında İtalyan devi Milan'i konuk eden eflatun-beyazlılar, karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Deplasman ekibi, 12'de Thiaw ile öne geçerken 23'te Vini penaltıdan skora denge getirdi. 39. dakikada Morata, tabelayı değiştiren isim oldu. İlk yarısı 2-1 noktalanan mücadelenin son golünü 73'te Reijnders kaydetti. Bu sonuçla, Madrid dört hafta sonunda altı puanda kalırken Milan, puanını altıya çıkardı.

Arda Güler, yine süre alamadı.

Arda Güler, yine süre alamadı.

La Liga'daki son üç maçta yalnızca 11 dakika oynayan Arda, Şampiyonlar Ligi'nde de beklediği şansı bulamadı. Milli futbolcu, maçı yedek kulübesinde tamamladı. Genç yeteneğin Devler Ligi'ndeki maçlarda aldığı dakikalar şu şekilde:

  • Stuttgart: 15 dakika

  • Lille: 23 dakika

  • Dortmund: 1 dakika

  • Milan: Kadroda fakat oynamadı

Maç sonunda taraftarlar, adeta çıldırdı.

Maç sonunda taraftarlar, adeta çıldırdı.
twitter.com

Ancelotti'nin Arda'ya şans vermemesi hem yabancı hem de Türk futbolseverler tarafından eleştirildi:

'Arda Güler bu gece yine SIFIR dakika oynadı, Real Madrid'e katılması KORKUNÇ bir karardı.

Onun yaşındaki bir çocuk yedek kulübesinde çürümek yerine her hafta oynamalı, KÖTÜ GÖRÜNTÜ! 🇹🇷💔'

twitter.com

'Barcelona'ya gitmediği için pişman olmalı.'

twitter.com
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twitter.com

'39 yaşındaki Modric'in Real Madrid'de oynamasını ve 19 yaşındaki bu dahinin hiç süre alamamasını anlamıyorum.'

twitter.com
twitter.com

'Lütfen ayrıl. Lütfen'

twitter.com

'Bu kulüpten hemen ayrılmalı. Zamanını ve yeteneğini yedek kulübesinde harcamayı bırakmalı.'

twitter.com

'Arda Güler (altın çocukta ikinci)... Ceballos ve Vallejo'dan daha az oynuyor.... Kralık gitsin ve çocuğun kariyerini mahvetmeyi bırakın'

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