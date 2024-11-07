Babasına El Salladı Ama Babası Göremedi: Svennson'un Kızı Lili'nin Tribünde Yaşadığı Hayal Kırıklığı
Babasına El Salladı Ama Babası Göremedi: Svennson'un Kızı Lili'nin Tribünde Yaşadığı Hayal Kırıklığı
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Beşiktaş, Malmö maçından üç puan çıkardı.
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Svennson'un kızı Lili, maçtan sonra en çok konuşulan isim oldu.
İşte o anlar 👇
Lili'nin üzüntüsüne gelen yorumlar 👇
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Baba - kız, maçın bitimiyle sahada bir araya geldi. 😍
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