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Babasına El Salladı Ama Babası Göremedi: Svennson'un Kızı Lili'nin Tribünde Yaşadığı Hayal Kırıklığı

Babasına El Salladı Ama Babası Göremedi: Svennson'un Kızı Lili'nin Tribünde Yaşadığı Hayal Kırıklığı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.11.2024 - 12:26

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Svennson'un kızı Lili'nin üzüntüsü, sosyal medyada gündem oldu. Peki neden? Lili, annesiyle Malmö maçını tribünden takip etti. Babasına el salladı. Norveçli futbolcu, bu anı göremedi.

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Beşiktaş, Malmö maçından üç puan çıkardı.

Beşiktaş, Malmö maçından üç puan çıkardı.

Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lyon'u tek golle geçen Beşiktaş, yeni haftada İsveç kulübü Malmö'yü konuk etti. Karşılaşma, 2-1 siyah-beyazlı temsilcimizin üstünlüğüyle noktalandı. Galibiyeti getiren goller, Muci ve Semih'ten geldi. Deplasman ekibini tek skorunu ise Rieks kaybetti.

Svennson'un kızı Lili, maçtan sonra en çok konuşulan isim oldu.

Svennson'un kızı Lili, maçtan sonra en çok konuşulan isim oldu.

31 yaşındaki futbolcunun eşi ve kızı, karşılaşmayı tribünden takip etti. Lili, maç öncesinde babası soyunma odasına giderken ona el salladı. Svensson, kendisini fark edemeyince bir hayli üzüldü.

İşte o anlar 👇

Lili'nin üzüntüsüne gelen yorumlar 👇

Lili'nin üzüntüsüne gelen yorumlar 👇
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Baba - kız, maçın bitimiyle sahada bir araya geldi. 😍

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