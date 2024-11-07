Sular Durulmuyor: Acun Ilıcalı'dan Kendisini Yalanlayan Galatasaraylı İbrahim Hatipoğlu'na Cevap
Sular Durulmuyor: Acun Ilıcalı'dan Kendisini Yalanlayan Galatasaraylı İbrahim Hatipoğlu'na Cevap
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Türk futbolunda yıllardır süren pozisyon tartışmalarına nokta koymak için yabancı hakem konusunda Galatasaray ile anlaştıklarını belirtmişti. Sarı-kırmızılı kulübün Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ise Ilıcalı'nın sözlerini reddetmişti. Fenerbahçeli isimden yeni bir açıklama geldi. Ilıcalı, yaşananları özetlerken tepki gösterdi. FB TV'de konuşacağını ifade etti.
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Acun Ilıcalı ne dedi?
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İbrahim Hatipoğlu, ne demişti?
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