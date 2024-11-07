Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Okan Buruk Tottenham Maçından Galibiyetle Ayrılırsa Türk Futbol Tarihinde Zirveye Çıkacak!

Okan Buruk Tottenham Maçından Galibiyetle Ayrılırsa Türk Futbol Tarihinde Zirveye Çıkacak!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.11.2024 - 16:04

Galatasaray ile üst üste şampiyonluklar yaşayan, ciddi başarılara, serilere imza atan Teknik Direktör Okan Buruk, Avrupa Ligi'nde Tottenham engelini kayıpsız geçmesi halinde Türk futbolunda tarihe geçecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son 11 maçını kaybetmedi.

Son 11 maçını kaybetmedi.

Galatasaray, son 11 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, en son UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys’a karşı kaybetmişti. Bu yenilginin ardından 8 Süper Lig ve 3 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Galatasaray, Süper Lig'de 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, Avrupa’da ise 2 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Okan Buruk rekor için sahada olacak.

Okan Buruk rekor için sahada olacak.

İstanbul Başakşehir ve Galatasaray’la birlikte Avrupa Ligi'nde toplam 15 maça çıkan Buruk, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray'ın Tottenham'ı devirmesi halinde 51 yaşındaki çalıştırıcı, bu turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik adam ünvanını alacak.

Buruk, şu anda Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile bu başarıyı paylaşıyor.

Bu haber de ilgini çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın