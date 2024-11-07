Okan Buruk Tottenham Maçından Galibiyetle Ayrılırsa Türk Futbol Tarihinde Zirveye Çıkacak!
Okan Buruk Tottenham Maçından Galibiyetle Ayrılırsa Türk Futbol Tarihinde Zirveye Çıkacak!
Galatasaray ile üst üste şampiyonluklar yaşayan, ciddi başarılara, serilere imza atan Teknik Direktör Okan Buruk, Avrupa Ligi'nde Tottenham engelini kayıpsız geçmesi halinde Türk futbolunda tarihe geçecek.
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Son 11 maçını kaybetmedi.
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Okan Buruk rekor için sahada olacak.
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