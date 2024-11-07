Okan Buruk Tottenham Maçından Galibiyetle Ayrılırsa Türk Futbol Tarihinde Zirveye Çıkacak!

Galatasaray, son 11 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, en son UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys’a karşı kaybetmişti. Bu yenilginin ardından 8 Süper Lig ve 3 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Galatasaray, Süper Lig'de 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, Avrupa’da ise 2 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.