UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham ile kritik bir maça çıkacak. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Sarı-Kırmızılılar, Tottenham karşısında 3 puan alarak çıkışını sürdürmek istiyor. Heyecan dolu maç için şimdiden milyonlar sabırsızlıkla bekliyor.

Peki, Galatasaray-Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? İşte karşılaşmayla ilgili detaylar...