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Galatasaray - Tottenham Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Ne Zaman?

Galatasaray - Tottenham Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Ne Zaman?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 13:09

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham ile kritik bir maça çıkacak. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Sarı-Kırmızılılar, Tottenham karşısında 3 puan alarak çıkışını sürdürmek istiyor. Heyecan dolu maç için şimdiden milyonlar sabırsızlıkla bekliyor.

Peki, Galatasaray-Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? İşte karşılaşmayla ilgili detaylar...

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Galatasaray - Tottenham Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Galatasaray - Tottenham Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Tottenham'ı konuk edeceği maç 7 Kasım Perşembe günü (Bugün) saat 20.45'te başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak önemli mücadelede iki takım da 3 puan için savaşacak.

Galatasaray - Tottenham Maçı Hangi Kanalda?

Galatasaray - Tottenham Maçı Hangi Kanalda?

Temsilcimiz Galatasaray ile Premier Lig ekibi Tottenham'ın karşılaşacağı dev müsabaka bu akşam saat 20.45'te TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray - Tottenham Maçı Öncesi Takımların Son Durumu

Galatasaray - Tottenham Maçı Öncesi Takımların Son Durumu

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 3 hafta sonunda oluşan puan durumunda 7 puanla 5. sırada yer alıyor. Temsilcimizin rakibi Tottenham ise Avrupa Ligi'nde 3'te 3 yaparak 9 puanla 2. sırada yer alıyor.

Galatasaray'da cezası biten Muslera, Okan Buruk'un şans vermesi halinde bu akşam Galatasaray kalesini koruyan isim olacak. Kuzey Londra ekibi Tottenham'da ise 5 eksik bulunuyor. Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence, Wilson Odobert ve Richarlison sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray-Tottenham UEFA Avrupa Ligi Maçının Hakemi Kim?

Galatasaray-Tottenham UEFA Avrupa Ligi Maçının Hakemi Kim?

Galatasaray'ın bu akşam Tottenham ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçında Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak.

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