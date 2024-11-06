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Dolmabahçe Has Ahırları’ndan Beşiktaş’ın Efsane Stadyumuna: İnönü’nün İlginç Hikayesi

Dolmabahçe Has Ahırları’ndan Beşiktaş’ın Efsane Stadyumuna: İnönü’nün İlginç Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.11.2024 - 17:14

İnönü Stadyumu’nun bulunduğu alan futbol sahası olmadan önce Dolmabahçe Sarayı Has Ahırları’na ev sahipliği yapıyordu. Peki bu tarihi dönüşümü hiç duydunuz mu? İşte detaylar...

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Beşiktaş taraftarlarının tutkusunu yansıtan İnönü Stadyumu'nun olduğu yerde bir zamanlar Dolmabahçe Sarayı Has Ahırları bulunuyordu.

Beşiktaş taraftarlarının tutkusunu yansıtan İnönü Stadyumu'nun olduğu yerde bir zamanlar Dolmabahçe Sarayı Has Ahırları bulunuyordu.

1930’lu yıllarda sarayın atlarına hizmet eden bu ahırların içindeki eşyalar hilafetin kaldırılmasından sonra hızla satıldı ve ahırlardaki atlar, Karacabey Damızlık Çiftliği’ne gönderildi.

1930’lu yıllarda sarayın atlarına hizmet eden bu ahırların içindeki eşyalar hilafetin kaldırılmasından sonra hızla satıldı ve ahırlardaki atlar, Karacabey Damızlık Çiftliği’ne gönderildi.

Bu süreç tarihin derinliklerine gömülen bir değişimin habercisiydi. 1930’lar İstanbul’da büyük bir dönüşüm dönemini işaret ediyordu. Yavaş yavaş şehre modern bir yüz kazandırılmaya başlandı.

Bu süreç tarihin derinliklerine gömülen bir değişimin habercisiydi. 1930’lar İstanbul’da büyük bir dönüşüm dönemini işaret ediyordu. Yavaş yavaş şehre modern bir yüz kazandırılmaya başlandı.

Kırtasiye Deposundan, Beşiktaş’ın Efsanesine...

Kırtasiye Deposundan, Beşiktaş’ın Efsanesine...

Birçok kişi İnönü Stadyumu’nun tarihi hakkında yeterli bilgiye sahip olmayabilir. Ancak stadyumun yapılmasından önceki dönemde 1930’lu yıllarda o alanın Maliye Bakanlığı’na ait bir kırtasiye deposu olarak kullanıldığını duymak oldukça şaşırtıcı.

Dolmabahçe Sarayı'nın prestijli geçmişi dönemin ihtiyacı doğrultusunda endüstriyel bir alana dönüştü. Ancak bu tarihi dönüşüm çok uzun sürmedi.

Dolmabahçe Sarayı'nın prestijli geçmişi dönemin ihtiyacı doğrultusunda endüstriyel bir alana dönüştü. Ancak bu tarihi dönüşüm çok uzun sürmedi.
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1939 yılında Beşiktaş’ın yeni bir simgesi doğması için ilk adımlar atıldı ve Dolmabahçe Sarayı Has Ahırları yıkıldı. İnönü Stadyumu için hazırlıklar başladı. 1947 yılında İstanbul’un kalbi olan Beşiktaş’ta 20. yüzyılın en önemli spor komplekslerinden biri olan İnönü Stadyumu resmen açıldı.

1939 yılında Beşiktaş’ın yeni bir simgesi doğması için ilk adımlar atıldı ve Dolmabahçe Sarayı Has Ahırları yıkıldı. İnönü Stadyumu için hazırlıklar başladı. 1947 yılında İstanbul’un kalbi olan Beşiktaş’ta 20. yüzyılın en önemli spor komplekslerinden biri olan İnönü Stadyumu resmen açıldı.

Yıkım, Yeniden Yapım ve Efsaneleşen Beşiktaş Stadyumu...

Yıkım, Yeniden Yapım ve Efsaneleşen Beşiktaş Stadyumu...

İnönü Stadyumu adını Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’den alarak zaman içinde bir futbol mabedi haline geldi. Ancak yapının ömrü oldukça kısa oldu.

2013 yılında stadyumun modernize edilmesi için yıkım kararı alındı ve aynı yere yeni bir yapı inşa edilmek üzere çalışmalar başladı. 2016 yılında Beşiktaş JK’nin futbol takımının maçlarını oynadığı modern Beşiktaş Stadyumu olarak yeniden hayat buldu.

2013 yılında stadyumun modernize edilmesi için yıkım kararı alındı ve aynı yere yeni bir yapı inşa edilmek üzere çalışmalar başladı. 2016 yılında Beşiktaş JK’nin futbol takımının maçlarını oynadığı modern Beşiktaş Stadyumu olarak yeniden hayat buldu.

Bugün İnönü Stadyumu adıyla bildiğimiz bu alan Beşiktaş’ın simgesi olmanın ötesinde İstanbul’un zengin tarihinin de bir mirasıdır. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, ekonomiden spor kültürüne kadar birçok değişim ve dönüşümü bünyesinde barındıran bu mekan yalnızca futbolseverlerin değil tarihe ilgi duyanların da ilgisini çekiyor.

Bugün İnönü Stadyumu adıyla bildiğimiz bu alan Beşiktaş’ın simgesi olmanın ötesinde İstanbul’un zengin tarihinin de bir mirasıdır. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, ekonomiden spor kültürüne kadar birçok değişim ve dönüşümü bünyesinde barındıran bu mekan yalnızca futbolseverlerin değil tarihe ilgi duyanların da ilgisini çekiyor.

Beşiktaş’a adım attığınızda bu tarihi stadyumun köklerine bakarak şehrin yıllar içinde geçirdiği devasa değişimlere şahit olabilirsiniz. Dolmabahçe Sarayı Has Ahırları’ndan, kırtasiye deposuna ve nihayetinde Beşiktaş’ın efsane stadyumuna… Sizce de ilgi çekici bir hikaye değil mi?

Beşiktaş’a adım attığınızda bu tarihi stadyumun köklerine bakarak şehrin yıllar içinde geçirdiği devasa değişimlere şahit olabilirsiniz. Dolmabahçe Sarayı Has Ahırları’ndan, kırtasiye deposuna ve nihayetinde Beşiktaş’ın efsane stadyumuna… Sizce de ilgi çekici bir hikaye değil mi?

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