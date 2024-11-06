Dolmabahçe Has Ahırları’ndan Beşiktaş’ın Efsane Stadyumuna: İnönü’nün İlginç Hikayesi

Birçok kişi İnönü Stadyumu’nun tarihi hakkında yeterli bilgiye sahip olmayabilir. Ancak stadyumun yapılmasından önceki dönemde 1930’lu yıllarda o alanın Maliye Bakanlığı’na ait bir kırtasiye deposu olarak kullanıldığını duymak oldukça şaşırtıcı.