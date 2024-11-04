Titanik'te Cankurtaran Filikalarının Neden Yetersiz Olduğunu Öğrendiğinizde Dehşete Kapılacaksınız
Titanik'te Cankurtaran Filikalarının Neden Yetersiz Olduğunu Öğrendiğinizde Dehşete Kapılacaksınız
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Titanik’in ihtişamı büyük bir trajedinin önünü açtı. Yetersiz sayıda cankurtaran filikası binlerce insanın ölümüne yol açarken bu durumun ardında yatan sebepler hala tartışılıyor.
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Geminin tasarımındaki hatalardan dönemin güvenlik yasalarına kadar birçok faktör merak uyandırıyor. Peki bu korkunç kazaya neden olan gerçek sebepler nelerdi? İşte Titanik’in trajedisini şekillendiren detaylar...
Birinci Sınıf Yolcuların Refahı Önceliklendirildi
Yasal Düzenlemelerin Yetersizliği
Devasa Cankurtaran Filikası Yanılgısı
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Güvenlik Müfettişinin Uyarısı Göz Ardı Edildi
Yönetmeliklerde Geç Kalınmış Değişiklikler
Titanik faciası tarih boyunca unutulmaz bir ders olarak kalacak; güvenliğin ön planda tutulması gerektiğinin acı bir hatırlatıcısıdır. Siz ne düşünüyorsunuz?
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