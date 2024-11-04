Titanik'te Cankurtaran Filikalarının Neden Yetersiz Olduğunu Öğrendiğinizde Dehşete Kapılacaksınız

Titanik 1894 tarihli Ticari Denizcilik Yasası uyarınca 10.000 ton ağırlığındaki gemilerin en az 16 cankurtaran filikası bulundurmasını zorunlu kılıyordu. Titanik’in ağırlığı ise 45.000 tondu ve bu yasaya göre 16 filika bulundurması yeterli kabul ediliyordu. Ancak bu sayılar bu kadar büyük bir gemi için kesinlikle yetersizdi. O dönemde güvenlik standartları geminin büyüklüğü ve yolcu sayısı ile doğru orantılı olarak güncellenmemişti.