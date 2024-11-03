''Dünyanın En Tehlikeli Oteli'' Unvanına Sahip Frying Pan Tower (Okuyunca Nedenini Anlayacaksınız)

Atlantik Okyanusu'nun ortasında eskiden deniz feneri olarak kullanılan bir otelde konakladığınızı hayal edin. Tedirgin edici ama bir o kadar da heyecan verici! İşte bu dünyada ''en tehlikeli otel'' unvanını taşıyan Frying Pan Tower’da yaşanıyor.

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