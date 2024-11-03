''Dünyanın En Tehlikeli Oteli'' Unvanına Sahip Frying Pan Tower (Okuyunca Nedenini Anlayacaksınız)
''Dünyanın En Tehlikeli Oteli'' Unvanına Sahip Frying Pan Tower (Okuyunca Nedenini Anlayacaksınız)
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Frying Pan Tower Kuzey Karolina kıyılarından yaklaşık 55 kilometre uzakta, suların ortasında yer alan bir yapı. İlk olarak 1960’larda denizcilerin güvenliği için inşa edilen bu deniz feneri zamanla terkedilmiş bir hale geldi.
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Ancak 2010 yılında Richard Neal tarafından 85 bin dolara satın alınarak otel haline getirildi. Neal, bu harabe durumdaki yapıyı macera arayan gezginler için ilgi çekici bir destinasyona dönüştürmeyi başardı.
Bu oteli “tehlikeli” kılan birçok unsur var. Öncelikle Frying Pan Tower’a ulaşmanın tek yolu helikopter veya tekne. Ancak burada dikkate almanız gereken çetin hava koşulları var. Sert rüzgarlar ve büyük dalgalar misafirlerin buraya ulaşımını zorlaştırıyor.
Bunun yanı sıra Frying Pan Tower’ın bulunduğu bölgenin sığ olması burada 130’dan fazla gemi enkazının bulunmasına neden olmuş. Bu da yapının denizciler için koruyucu bir işlev üstlenmesi açısından oldukça önemli.
Tamamen izole bir otel olması acil bir durumda yalnız kalabileceğiniz anlamına geliyor. Ancak bu izolasyon bazı maceracılara eşsiz bir konfor gibi de gelebilir. Dört bir yanı okyanusla çevrili bu yapı doğayla iç içe bir tatil imkanı sağlıyor.
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Ancak Sekiz odalı (artı mürettebat odaları) olan bu otelin 1 yıldızlı otel konforunda olduğunu da belirtelim. Öyle lüks bir otel konforu bulunmuyor. Ama yıldızlı bir gökyüzü manzarası ve nefes kesici bir okyanus manzarası bulunuyor.
Eski ve sürekli bakım gerektiren bir yapı olan bu otel köpekbalıklarından korkanlar için pek iç acıcı görünmeyebilir. Ama açık denizlerde bir macera arayanlar için unutulmaz bir deneyim olabilir.
Yani hem tehlikeli hem de benzersiz bir konaklama deneyimi yaşamak isterseniz burası tam size göre! Peki siz bu tehlikeli otelde konaklamaya cesaret eder misiniz?
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