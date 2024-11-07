Kalacağı Belirtilmişti: Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya İtalya'dan Talip
Kalacağı Belirtilmişti: Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya İtalya'dan Talip
İtalyan devi Roma, sezon sonunda teknik direktörlük görevi için Vincenzo Montella'ya ciddi bir teklif sunmayı planlıyor. Milli Takım'da başarılı bir dönem geçiren Montella'nın Roma’dan gelen bu ilgiye sıcak baktığı aktarıldı. Geçtiğimiz günlerde tecrübeli çalıştırıcının kulüp takımlarında görev almak istediği iddia edilmişti. TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ise konuya dair konuşmuştu. Takımda herhangi bir değişiklik olmayacağını dile getirmişti. (Mynet)
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Roma'nın adayları arasında Montella da var.
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Ceyhun Kazancı, ne demişti?
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