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Kalacağı Belirtilmişti: Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya İtalya'dan Talip

Kalacağı Belirtilmişti: Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya İtalya'dan Talip

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.11.2024 - 15:35

İtalyan devi Roma, sezon sonunda teknik direktörlük görevi için Vincenzo Montella'ya ciddi bir teklif sunmayı planlıyor. Milli Takım'da başarılı bir dönem geçiren Montella'nın Roma’dan gelen bu ilgiye sıcak baktığı aktarıldı. Geçtiğimiz günlerde tecrübeli çalıştırıcının kulüp takımlarında görev almak istediği iddia edilmişti. TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ise konuya dair konuşmuştu. Takımda herhangi bir değişiklik olmayacağını dile getirmişti. (Mynet)

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Roma'nın adayları arasında Montella da var.

Roma'nın adayları arasında Montella da var.

Son yıllarda ezeli rakiplerinden geri kalan, bu sene de lige erkenden havlu atan Roma, gelecek sezon için teknik direktör koltuğunu Vincenzo Montella ile doldurmak istiyor. Milli takımda sergilediği performansla dikkat çeken Montella, bu önemli teklife sıcak bakıyor.

Fırsatı değerlendirebilir.

Fırsatı değerlendirebilir.

Uzun süredir milli takım teknik direktörü olarak sahalarda olan Montella, Roma’dan gelen teklif sonrası kulüp kariyerine dönmeye hevesli. İtalyan çalıştırıcı, yakın çevresine bu fırsatı değerlendirebileceğini iletti.

Ceyhun Kazancı, ne demişti?

Ceyhun Kazancı, ne demişti?

'Bizim 2026 Dünya Kupası sonuna kadar sözleşmemiz var. Kendisi burada çok mutlu ve yüzde 100 konsantre. Başarılı hocaların adının bazı büyük kulüplerle anılmasından daha doğal bir şey olamaz. En az 2026 Dünya Kupası sonuna kadar bizimle olacaktır.'

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