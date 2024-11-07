Kalacağı Belirtilmişti: Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya İtalya'dan Talip

'Bizim 2026 Dünya Kupası sonuna kadar sözleşmemiz var. Kendisi burada çok mutlu ve yüzde 100 konsantre. Başarılı hocaların adının bazı büyük kulüplerle anılmasından daha doğal bir şey olamaz. En az 2026 Dünya Kupası sonuna kadar bizimle olacaktır.'