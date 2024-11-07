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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 Mağlup Etmeyi Başardı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 Mağlup Etmeyi Başardı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 22:44

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray ile Premier Lig ekibi Tottenham karşı karşıya geldi. Zorlu geçmesi beklenen 90 dakikanın sonunda Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Avrupa Ligi'nde puanını 10'a çıkaran Sarı-Kırmızılı ekip, maçta gösterdiği muhteşem performansla izleyenleri mest etti.

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Bu maç öncesi Galatasaray'ın 7 puanı vardı.

Bu maç öncesi Galatasaray'ın 7 puanı vardı.

Tottenham karşılaşması öncesi UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan Galatasaray, İngiliz ekibi karşısında puan ya da puanlar alarak sıralamada daha üst sıralara çıkmayı hedefliyordu.

Galatasaray, Tottenham'ı 3 golle devirerek puanını 10'a yükseltti.

Galatasaray, Tottenham'ı 3 golle devirerek puanını 10'a yükseltti.

Sarı-Kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadelede çok iyi bir performans göstererek Tottenham engelini aşmayı bildi. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 6. dakikada Yunus Akgün, 31. ve 39. dakikada Osimhen'den geldi.

Tottenham'ın gollerini ise 18. dakikada Will Lankshear ve 69. dakikada Solanke kaydetti. Ayrıca Tottenham'ın genç oyuncusu Lankshear 60. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray'ın sıradaki rakibi: Samsunspor

Galatasaray'ın sıradaki rakibi: Samsunspor

Tottenham ile oynadığı maç sonrası gözünü lige diken Galatasaray, 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Samsunspor'u evinde konuk edecek. Trendyol Süper Lig'de 10 maçta topladığı 28 puanla zirvede yer alan Sarı-Kırmızılılar, Samsunspor engelini de aşarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Ebru Çelik

He show yaptı, ikinci yarıda sanki biz 10 kişiydik, kalp krizi tansiyon ne varsa öldük fıtık olduk FITIIIK

Otto Skorzeny

Nokta yorum 👏👏👏👏👏

Ufukbey

tarihî farka gidecek maç şımarıklık ve şansızlık yüzünden son 20 dakika stres yaşattı yinede helal olsun aslan Cimbomum

ftmhmmtevik

yine fırtına gibi başladığımız maçın sonunda yüreğimiz ağzımızda maç izlettiği için teşekkür ederim Cimbomum♥️💛 bir rahat izlettirmeyecek bize