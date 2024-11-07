Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 Mağlup Etmeyi Başardı!

Sarı-Kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadelede çok iyi bir performans göstererek Tottenham engelini aşmayı bildi. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 6. dakikada Yunus Akgün, 31. ve 39. dakikada Osimhen'den geldi.

Tottenham'ın gollerini ise 18. dakikada Will Lankshear ve 69. dakikada Solanke kaydetti. Ayrıca Tottenham'ın genç oyuncusu Lankshear 60. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.