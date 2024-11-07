Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 Mağlup Etmeyi Başardı!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 Mağlup Etmeyi Başardı!
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray ile Premier Lig ekibi Tottenham karşı karşıya geldi. Zorlu geçmesi beklenen 90 dakikanın sonunda Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Avrupa Ligi'nde puanını 10'a çıkaran Sarı-Kırmızılı ekip, maçta gösterdiği muhteşem performansla izleyenleri mest etti.
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Bu maç öncesi Galatasaray'ın 7 puanı vardı.
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Galatasaray, Tottenham'ı 3 golle devirerek puanını 10'a yükseltti.
Galatasaray'ın sıradaki rakibi: Samsunspor
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He show yaptı, ikinci yarıda sanki biz 10 kişiydik, kalp krizi tansiyon ne varsa öldük fıtık olduk FITIIIK
Nokta yorum 👏👏👏👏👏
tarihî farka gidecek maç şımarıklık ve şansızlık yüzünden son 20 dakika stres yaşattı yinede helal olsun aslan Cimbomum
yine fırtına gibi başladığımız maçın sonunda yüreğimiz ağzımızda maç izlettiği için teşekkür ederim Cimbomum♥️💛 bir rahat izlettirmeyecek bize