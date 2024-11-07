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AZ Alkmaar - Fenerbahçe Maçında Sahaya Çıkacak İlk 11'ler Belli Oldu!

AZ Alkmaar - Fenerbahçe Maçında Sahaya Çıkacak İlk 11'ler Belli Oldu!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 21:51

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Mourinho'nun cezası nedeniyle kulübede olmayacağı maçta Sarı-Lacivertliler galibiyet arayacak. Avrupa Ligi'nde 3 hafta sonunda topladığı 5 puanla 15. sırada yer alan Fenerbahçe'nin hedefi Hollanda'dan puan ya da puanlarla dönmek. 

Zorlu geçmesi beklenen AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçında sahaya sürülecek ilk 11'ler de belli oldu. İşte detaylar...

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Temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam saat 23.00'te Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak. TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak mücadelede ilk 11'ler açıklandı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam saat 23.00'te Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak. TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak mücadelede ilk 11'ler açıklandı.

İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar karşısında ilk 11'i👇

İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar karşısında ilk 11'i👇

Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Mert Müldür, Amrabat, Fred, İsmail, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

AZ Alkmaar'ın ilk 11'i👇

AZ Alkmaar'ın ilk 11'i👇

Owusu-Oduro, Maikuma, Penetra, Dekker, de Wit, Kwakman, Koopmeiners, Lahdo, Mijnans, Addai, Parrott

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