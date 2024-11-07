AZ Alkmaar - Fenerbahçe Maçında Sahaya Çıkacak İlk 11'ler Belli Oldu!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Mourinho'nun cezası nedeniyle kulübede olmayacağı maçta Sarı-Lacivertliler galibiyet arayacak. Avrupa Ligi'nde 3 hafta sonunda topladığı 5 puanla 15. sırada yer alan Fenerbahçe'nin hedefi Hollanda'dan puan ya da puanlarla dönmek.

Zorlu geçmesi beklenen AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçında sahaya sürülecek ilk 11'ler de belli oldu. İşte detaylar...