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AZ Alkmaar - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

AZ Alkmaar - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 13:49

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Milyonları ekran başına kilitleyecek bu kritik maç için şimdiden araştırmalar hız kazandı. Birçok kişi maçla ilgili detayları merak ediyor.

Peki, AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşma öncesi detaylar...

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AZ Alkmaar - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

AZ Alkmaar - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar'a konuk olacağı kritik müsabaka, 7 Kasım Perşembe günü (Bugün) saat 23.00'te başlayacak.

AZ Alkmaar - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?

AZ Alkmaar - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?

AFAS Stadyumu'nda oynanacak olan AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 23.00'te TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

AZ Alkmaar - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması Öncesi Takımların Son Durumu

AZ Alkmaar - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması Öncesi Takımların Son Durumu

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de iki eksik bulunuyor. Bir süre önce sakatlanan Jayden Oosterwolde ve Trabzonspor'la oynanan zorlu mücadelede darbe alan İrfan Can Kahveci sakatlıkları sebebiyle Alkmaar maçında oynayamayacak.

Ayrıca takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder'in de karşılaşmada süre alması beklenmiyor. Son olarak Manchester United maçında kırmızı kart gören Jose Mourinho da bu maç cezalı durumda ve Portekizli teknik adam kulübede olmayacak.

Ev sahibi ekip AZ Alkmaar'da ise Tottenham karşılaşmasında kırmızı kart görerek oyundan atılan David Möller Wolfe cezası sebebiyle bu maçta oynayamayacak.

Sarı-Lacivertliler bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maç sonunda topladığı 5 puanla 15. sırada yer alıyor. Oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alan AZ Alkmaar ise bu maç öncesi topladığı 3 puanla 25. sırada yer alıyor.

AZ Alkmaar - Fenerbahçe Maçının Hakemi Kim?

AZ Alkmaar - Fenerbahçe Maçının Hakemi Kim?

AZ Alkmaar'ın bu akşam saat 23.00'te Fenerbahçe'yi ağırlayacağı önemli müsabakayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton yönetecek. Beaton'un yardımcılıklarını ise Daniel McFarlane ve David McGeachie üstlenecek.

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