AZ Alkmaar - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Milyonları ekran başına kilitleyecek bu kritik maç için şimdiden araştırmalar hız kazandı. Birçok kişi maçla ilgili detayları merak ediyor.

Peki, AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşma öncesi detaylar...