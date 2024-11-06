Galatasaray ve Fenerbahçe Anlaştı: İki Yabancı Hakem Pozisyonları İzleyecek

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oynadığı maçların yabancı hakemler tarafından izlenmesi ve kimin hakkında daha fazla yanlış karar verildiğinin tespit edilmesini talep etmişti. Galatasaray cephesi, Ilıcalı’nın bu çağrısına 10 yıllık süreç incelensin diyerek cevap vermişti. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Galatasaray ile anlaştıklarını açıkladı. İki takımın da bu sezon oynadığı tüm maçlar 2 yabancı hakem tarafından incelenecek. Milli arada yapılacak değerlendirme sonrasında rapor herkesle paylaşılacak.