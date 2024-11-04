Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Hakem Kararları ile İlgili Dikkat Çekici Açıklamalar Yaptı
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Hakem Kararları ile İlgili Dikkat Çekici Açıklamalar Yaptı
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı , Trabzonspor maçının ardından önemli açıklamalara imza attı. Ilıcalı, hakem kararlarına tepki gösterdi ve maça dair yaşananları anlattı.
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Acun Ilıcalı, "Bugün artık yeni bir hakem rezaleti yaşandı. Tabii ki burada pozisyonları tek tek anlatacak halimiz yok. Hafta içinde söylemiştim ‘inancım kalmadı’ diye" şeklinde duygularını özetledi."
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Genç hakeme maçın yönettirilmediğini söyleyen Acun Ilıcalı, VAR müdahalelerini şu şekilde anlattı:
VAR kararlarıyla ilgili konuşan Ilıcalı, "Maalesef bugün yine futbol hakem tarafından katledildi. Hakem sorunu çok büyük diyoruz, VAR çok önemli deniliyordu işte VAR’dan bütün rezaletler bugün ortaya çıktı. Hakemin verdiği kararlara müdahale edildi. Eller görülmedi" dedi.
Rakip takımların "yapı" tabiriyle dalga geçtiğine değinen Ilıcalı, "Her zaman yapı diyoruz. Mizaha vurarak aslında kendilerini deşifre ediyorlar. Artık gülüyorum. Kendi kendilerine bir şeyler bulup, ‘al işte, al işte’ al işte Türk futbolun şu andaki hali bu. Bu hakemlerle bu kadar olur zaten. Bu kadar kötü niyetle bu kadar olur" dedi.
Genel bir hakem eleştirisi de yapan Acun Ilıcalı, "Arda Kardeşler biz Galatasaray deplasmanındayken futbolu katletti, sonra Beşiktaş maçını katletti. Atilla Karaoğlan orada katletti, burada katletti." dedi ve şu ifadeleri ekledi:
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Adalet istediklerini söyleyen Ilıcalı sözlerini "Bir kez daha söylüyorum, biz ayrıcalık istemiyoruz, biz adalet istiyoruz. Bizim lehimize de bir şey vermeyin, bize de haksız bir şey vermeyin. İstemiyoruz" diye noktaladı.
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