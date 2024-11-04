Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Hakem Kararları ile İlgili Dikkat Çekici Açıklamalar Yaptı

'Şu anda yaşananlar tam anlamıyla bir rezalet. Genç bir hakem arkadaşımız maçı yönetmeye çalıştı ama yönettirmediler. ‘Sen’ dediler ‘Çok gençsin. Daha bu operasyon işlerinden haberin yok. O yüzden sen bir dur.’ dediler ve hemen VAR’dan gelen uyarılarla bir maç nasıl katledilir hep beraber gördük.'