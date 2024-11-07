Oktay Derelioğlu'nun Jose Mourinho Hakkında Söylediği Sözler Tartışma Konusu Oldu!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları hala sürüyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maç sonrası yaptığı açıklamalar dünya basınında geniş yankı bulmuş ve sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Mourinho'nun yaptığı açıklamalara bir tepki de eski futbolcu ve yorumcu Oktay Derelioğlu'dan geldi.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Derelioğlu, ''Mourinho'ya saygım kalmadı'' açıklaması yaptı. Derelioğlu'nun Mourinho hakkında söylediği sözlere sosyal medyadan tepki yağdı.