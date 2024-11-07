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Oktay Derelioğlu'nun Jose Mourinho Hakkında Söylediği Sözler Tartışma Konusu Oldu!

Oktay Derelioğlu'nun Jose Mourinho Hakkında Söylediği Sözler Tartışma Konusu Oldu!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 17:48

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları hala sürüyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maç sonrası yaptığı açıklamalar dünya basınında geniş yankı bulmuş ve sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Mourinho'nun yaptığı açıklamalara bir tepki de eski futbolcu ve yorumcu Oktay Derelioğlu'dan geldi. 

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Derelioğlu, ''Mourinho'ya saygım kalmadı'' açıklaması yaptı. Derelioğlu'nun Mourinho hakkında söylediği sözlere sosyal medyadan tepki yağdı.

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Trabzonspor deplasmanında oynanan derbi maçı sonrası Jose Mourinho'dan gündeme bomba gibi düşen açıklamalar gelmişti.

Trabzonspor deplasmanında oynanan derbi maçı sonrası Jose Mourinho'dan gündeme bomba gibi düşen açıklamalar gelmişti.

Mourinho'nun maç sonu açıklamaları için sizi şöyle alalım👇

Yorumcu Oktay Derelioğlu, çıktığı programda Mourinho'nun maç sonu açıklamalarını eleştirdi.

Yorumcu Oktay Derelioğlu, çıktığı programda Mourinho'nun maç sonu açıklamalarını eleştirdi.

"Mourinho’ya hiçbir saygım falan kalmadı. Benim ülkemde, benim vergimle benim ekmeğimi yiyip, benim paramı yiyip beni Avrupa ve dünyada aşağı çekiyor ve buna alkış tutan Fenerbahçeliler var. Hiçbiriniz ülkenizi sevmiyorsunuz.” diyen Oktay Derelioğlu'nun sözleri büyük tepki topladı.

"Mourinho’ya hiçbir saygım falan kalmadı. Benim ülkemde, benim vergimle benim ekmeğimi yiyip, benim paramı yiyip beni Avrupa ve dünyada aşağı çekiyor ve buna alkış tutan Fenerbahçeliler var. Hiçbiriniz ülkenizi sevmiyorsunuz.” diyen Oktay Derelioğlu'nun sözleri büyük tepki topladı.

Oktay Derelioğlu'nun Mourinho hakkında söylediklerini şuradan izleyebilirsiniz👇

Oktay Derelioğlu'nun yaptığı bu açıklamaya sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi👇

Oktay Derelioğlu'nun yaptığı bu açıklamaya sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi👇
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Fenerbahçe Kongre Üyesi Ömerhan Karamahmutoğlu da o sözlere sert tepki gösterdi👇

Fenerbahçe Kongre Üyesi Ömerhan Karamahmutoğlu da o sözlere sert tepki gösterdi👇
twitter.com

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