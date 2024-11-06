Ortalığı Karıştıracak İddia: Jose Mourinho Men Cezasıyla Karşı Karşıya Kalabilir!
Ortalığı Karıştıracak İddia: Jose Mourinho Men Cezasıyla Karşı Karşıya Kalabilir!
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, gelecek haftalarda takımını yalnız bırakabilir. Sebep ise Trabzonspor maçında yaşananlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3-2'lik Traboznspor galibiyetin ardından PFDK'ya gitmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Flaş iddia.
Fenerbahçe'nin sıradaki üç lig maçı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın