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Ortalığı Karıştıracak İddia: Jose Mourinho Men Cezasıyla Karşı Karşıya Kalabilir!

Ortalığı Karıştıracak İddia: Jose Mourinho Men Cezasıyla Karşı Karşıya Kalabilir!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.11.2024 - 15:02

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, gelecek haftalarda takımını yalnız bırakabilir. Sebep ise Trabzonspor maçında yaşananlar.

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3-2'lik Traboznspor galibiyetin ardından PFDK'ya gitmişti.

3-2'lik Traboznspor galibiyetin ardından PFDK'ya gitmişti.

TFF, Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısının sportmenliğe aykırı hareketleri, hakareti ve aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurmuştu.

Flaş iddia.

Flaş iddia.

Tecrübeli teknik direktörün, üç maç men cezası ve para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi. Skorer’in haberine göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF Hukuk Başmüşavirliği ile aynı fikirde olursa, Mourinho’nun en az üç maç men edilmesi ve ek olarak para cezasına çarptırılması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin sıradaki üç lig maçı 👇

Fenerbahçe'nin sıradaki üç lig maçı 👇
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