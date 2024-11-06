İngilizlerin Takdirini Kazandı: Liverpool'a Gol Atan Ferdi Kadıoğlu Dikkatleri Üzerine Çekti
İngilizlerin Takdirini Kazandı: Liverpool'a Gol Atan Ferdi Kadıoğlu Dikkatleri Üzerine Çekti
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, yeni kulübündeki ilk golünü Liverpool'a karşı kaydetti. İngiliz basınında, 25 yaşındaki oyuncudan övgüyle bahsedildi.
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Fenerbahçe ve Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla İngiltere'nin yolunu tutan Ferdi, geçtiğimiz günlerde Brighton formasıyla ilk golünü bulmuştu.
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İngiltere'nin önde gelen yayın organı The Athletic'e konu oldu.
Haberin başlığında "Ferdi Kadıoğlu hızla Brighton'ın Milner tarzı çok yönlü yeni tehdidi haline geliyor" denildi.
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