İngilizlerin Takdirini Kazandı: Liverpool'a Gol Atan Ferdi Kadıoğlu Dikkatleri Üzerine Çekti

'Hollanda doğumlu Türk oyuncunun ülkesinde ve eski kulübü Fenerbahçe'de en çok kullanıldığı mevki bu olsa da Kadıoğlu, Hürzeler tarafından sağ bekte de görevlendirildi. Ancak sağ kanat oyuncusu olarak Kadıoğlu, Hürzeler tarafından ilgi çekici bir seçim. Bu rol için çok sayıda olasılık var ancak bunlardan ikisi şu anda Alman hoca için mevcut değil.

Teorik olarak Kadıoğlu, Brighton'ın toplamda yaklaşık 200 milyon sterlin maliyetle yaptığı dokuz yaz transferinin tek savunma oyuncusuydu. 25 milyon sterlinlik bu transfer o dönemde sol bekte Estupinan'a rakip olarak görülüyordu ancak şimdi savunmanın yanı sıra hücumda da yer alabileceğini gösteriyor.'