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Jose Mourinho'nun Maç Sonu Açıklamaları "Vatandaşlık Dersi" Yorumlarına Neden Oldu

Jose Mourinho'nun Maç Sonu Açıklamaları "Vatandaşlık Dersi" Yorumlarına Neden Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.11.2024 - 10:38

Jose Mourinho'nun Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamalar ses getirdi. Mourinho'nun 'Bu lig sizin, siz ses çıkarın' çağrısı özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarından büyük destek gördü.

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Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından kimine göre mağlubiyete bahane kimine göre ise "tarihi bir tirad" ile kameraların karşısına geçti.

Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından kimine göre mağlubiyete bahane kimine göre ise "tarihi bir tirad" ile kameraların karşısına geçti.

Jose Mourinho, "Sevgili Türkler, bu lig sizin. Ben burada işimi yapıyorum. Sizin bu düzene karşı konuşmanız gerekiyor. Ben konuşursam, bunların kurduğu sistem beni kolay harcar. Ama bu lig sizin, bu düzenden liginizi kurtarın." açıklaması yapmıştı.

Jose Mourinho, "Sevgili Türkler, bu lig sizin. Ben burada işimi yapıyorum. Sizin bu düzene karşı konuşmanız gerekiyor. Ben konuşursam, bunların kurduğu sistem beni kolay harcar. Ama bu lig sizin, bu düzenden liginizi kurtarın." açıklaması yapmıştı.

Mourinho'nun bu açıklaması genel futbol iklimi içinde yorumlanırken bazı kullanıcılar ülkenin içinde bulunduğu duruma dair de mesajlar aldıklarını ve Mourinho'nun ülkeyi çözdüğünü söylediler.

Mourinho'nun bu açıklaması genel futbol iklimi içinde yorumlanırken bazı kullanıcılar ülkenin içinde bulunduğu duruma dair de mesajlar aldıklarını ve Mourinho'nun ülkeyi çözdüğünü söylediler.

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