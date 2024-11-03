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Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: "Maçın Adamı VAR Hakemi Atilla Karaoğlan"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: "Maçın Adamı VAR Hakemi Atilla Karaoğlan"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.11.2024 - 21:43

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho maçta hakem ve VAR kararlarıyla çılgına döndü. Sıcağı sıcağına beIN Sports'a açıklamalar yapan Mourinho, 'bana eksik anlatmışlar' dedi.

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Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenerken, Mourinho'nun hedefinde maçın VAR hakemi Atilla Karaoğlan ve "sistem" vardı.

Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenerken, Mourinho'nun hedefinde maçın VAR hakemi Atilla Karaoğlan ve "sistem" vardı.

Mourinho, "Sahada genç bir hakem vardı ama asıl hakem VAR odasındaydı, Atilla Karaoğlan görünmeyen biri olarak maçın adamı oldu. Maçın adamı Atilla Karaoğlan" dedi.

Mourinho, "Sahada genç bir hakem vardı ama asıl hakem VAR odasındaydı, Atilla Karaoğlan görünmeyen biri olarak maçın adamı oldu. Maçın adamı Atilla Karaoğlan" dedi.

Mourinho, "Bize olan pozisyonlarda çayını içiyordu sanırım, görmedi. Benim değil siz Türkler'in bunu konuşması gerekiyor. Sistem beni cezalandıracak. Siz Türkler konuşmalı bu yaşanaları. Biz temiziz" dedi.

Mourinho, "Bize olan pozisyonlarda çayını içiyordu sanırım, görmedi. Benim değil siz Türkler'in bunu konuşması gerekiyor. Sistem beni cezalandıracak. Siz Türkler konuşmalı bu yaşanaları. Biz temiziz" dedi.

Gelmeden önce bazı şeylerin anlatıldığını söyleyen Mourinho, "Anlatılanlar eksik anlatılmış. Benim sitemim Fenerbahçe yöneticilerine. Bana yarısını anlatmışlar olanların. Tamamını anlatsalar gelmezdim" dedi.

Gelmeden önce bazı şeylerin anlatıldığını söyleyen Mourinho, "Anlatılanlar eksik anlatılmış. Benim sitemim Fenerbahçe yöneticilerine. Bana yarısını anlatmışlar olanların. Tamamını anlatsalar gelmezdim" dedi.

Jose Moruinho, "Tüm Fenerbahçe camiası adına söylüyorum bunu. Bu hakemi istemiyoruz. Atilla Karaoğlan'ı ne VAR'da ne de sahada istemiyoruz" açıklaması yaptı.

Jose Moruinho, "Tüm Fenerbahçe camiası adına söylüyorum bunu. Bu hakemi istemiyoruz. Atilla Karaoğlan'ı ne VAR'da ne de sahada istemiyoruz" açıklaması yaptı.

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Oktay Gurcay

kancık utanmadan konusuyor bide az utanması olur insanın

Serdar Gogen

fetocüler burada havlamaya başlamışlar. Olm gidin acınızı yaşayın siz

metin tan çözer

Bu ağız çok tanıdık bir ağız. Yalı çocuğu fırlatması seni. Algı algı algı. Nereye kadar.