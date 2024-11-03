Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Son Saniye Golü Fenerbahçe'ye 3 Puan Getirdi
Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Son Saniye Golü Fenerbahçe'ye 3 Puan Getirdi
Haftanın maçında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Bol gollü ve heyecanlı maçta kazanan Fenerbahçe oldu. Trabzonspor'un iki penaltı golüne Fenerbahçe Fred, Dzeko ve Amrabat ile karşılık verdi.
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Trabzonspor, Papara Park'ta Fenerbahçe'yi ağırladı. Büyük heyecana neden olan karşılaşmada bol bol vardı.
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Fenerbahçe, Trabzonspor'un ilk yarıdaki baskısına karşı koymayı başardı ve 42.dakikada Fred'le golü buldu.
Trabzonspor ise VAR kararlarıyla verilen iki penaltı sonucunda 59 ve 67.dakikada Banza'nın golleriyle 2-1 öne geçti.
Bu gole 9 dakika sonra Edin Dzeko ile karşılık veren Fenerbahçe skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.
Heyecanlı 90 dakikada galibi son saniye golü belirledi. Amrabat son saniyelerde gelen golle takımını 3-2 öne geçirdi ve skoru belirledi.
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Trabzonspor'un maç öncesinde yaptığı koreografi büyük beğeni topladı.
Genç hakem Oğuzhan Çakır'ın VAR kararları ve bu sürede yaşanan gerilimler ise tartışma konusu oldu.
Oğuzhan Çakır'a iki kulüpten de büyük tepkiler sosyal medyada yer alırken iki takımın yedek kulübeleri de yoğun itirazlarda bulundular.
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Hakeme rağmen, ilahi adalet
Utanır insan şunu söyleme
yine mi kyduk? ama son dk ayrı bir orgazm.. yakın sigaraları 🤣💛💙
İyi mi böyle Acun efendi
Çokmu üzüldün? Otur şimdi hakemlerle birlikte ağla