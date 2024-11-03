Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'le Bir Görüşme Yaptı: ''Sana Güveniyorum''

Real Madrid'de bir türlü istediği süreyi alamayan Arda Güler'le ilgili İspanyol basınından yeni bir haber geldi. Defansa Central'in yaptığı habere göre, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'le bir görüşme yaparak ''Sana güveniyorum'' mesajı verdi.

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