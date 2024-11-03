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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'le Bir Görüşme Yaptı: ''Sana Güveniyorum''

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'le Bir Görüşme Yaptı: ''Sana Güveniyorum''

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
03.11.2024 - 17:59

Real Madrid'de bir türlü istediği süreyi alamayan Arda Güler'le ilgili İspanyol basınından yeni bir haber geldi. Defansa Central'in yaptığı habere göre, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'le bir görüşme yaparak ''Sana güveniyorum'' mesajı verdi.

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Geçtiğimiz yılın temmuz ayında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibinde istediği forma şansını yeterince bulamadı.

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibinde istediği forma şansını yeterince bulamadı.

İspanyol basınının yaptığı habere göre, Arda Güler'e yeterince süre vermediği için eleştirilen Carlo Ancelotti, medya baskısına daha fazla dayanamayarak Arda ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İspanyol basınının yaptığı habere göre, Arda Güler'e yeterince süre vermediği için eleştirilen Carlo Ancelotti, medya baskısına daha fazla dayanamayarak Arda ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Defensa Central'in haberine göre Ancelotti, medya baskısının Arda Güler'in performansını olumsuz etkilediğini düşünüyor.

Defensa Central'in haberine göre Ancelotti, medya baskısının Arda Güler'in performansını olumsuz etkilediğini düşünüyor.

Haberde, İtalyan teknik adamın Arda Güler'le bir görüşme gerçekleştirerek, ''Bunlara aldırış etmene gerek yok. Sana güveniyorum ve çok önemli bir oyuncu olacaksın. Çok iyi gidiyorsun ve sabırlı olman gerekiyor." dediği belirtiliyor.

Haberde, İtalyan teknik adamın Arda Güler'le bir görüşme gerçekleştirerek, ''Bunlara aldırış etmene gerek yok. Sana güveniyorum ve çok önemli bir oyuncu olacaksın. Çok iyi gidiyorsun ve sabırlı olman gerekiyor." dediği belirtiliyor.

Ayrıca haberin devamında Ancelotti'nin Arda Güler'e daha fazla forma şansı vereceği de iddia ediliyor.

Ayrıca haberin devamında Ancelotti'nin Arda Güler'e daha fazla forma şansı vereceği de iddia ediliyor.

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