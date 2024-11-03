Trabzonspor - Fenerbahçe Derbisine Doğru: İki Takım Futbolcularının Maç Günü Yaptığı Paylaşımlar
Trabzonspor - Fenerbahçe Derbisine Doğru: İki Takım Futbolcularının Maç Günü Yaptığı Paylaşımlar
Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı dev maça saatler kalmışken, iki takım futbolcuları da sosyal medya hesaplarından maç günü paylaşımları yaptı.
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, bugün saat 19.00'da evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Milyonları ekran başına kilitleyecek bu maç öncesinde iki takım futbolcularından da sosyal medya paylaşımları geldi.
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Bright Osayi-Samuel'in paylaşımı👇
Sebastian Szymanski👇
Edin Dzeko👇
Dusan Tadic👇
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Fred👇
Şimdi de Trabzonsporlu futbolculara geçelim. Önce Uğurcan Çakır'la başlayalım👇
Ozan Tufan👇
Batista Mendy👇
Okay Yokuşlu👇
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