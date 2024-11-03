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Trabzonspor - Fenerbahçe Derbisine Doğru: İki Takım Futbolcularının Maç Günü Yaptığı Paylaşımlar

Trabzonspor - Fenerbahçe Derbisine Doğru: İki Takım Futbolcularının Maç Günü Yaptığı Paylaşımlar

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
03.11.2024 - 13:23

Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı dev maça saatler kalmışken, iki takım futbolcuları da sosyal medya hesaplarından maç günü paylaşımları yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, bugün saat 19.00'da evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Milyonları ekran başına kilitleyecek bu maç öncesinde iki takım futbolcularından da sosyal medya paylaşımları geldi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, bugün saat 19.00'da evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Milyonları ekran başına kilitleyecek bu maç öncesinde iki takım futbolcularından da sosyal medya paylaşımları geldi.

Dilerseniz, paylaşımlara birlikte göz atmaya başlayalım!

Bright Osayi-Samuel'in paylaşımı👇

Sebastian Szymanski👇

Edin Dzeko👇

Edin Dzeko👇

Dusan Tadic👇

Dusan Tadic👇
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Fred👇

Fred👇

Şimdi de Trabzonsporlu futbolculara geçelim. Önce Uğurcan Çakır'la başlayalım👇

Ozan Tufan👇

Batista Mendy👇

Batista Mendy👇

Okay Yokuşlu👇

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