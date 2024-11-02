Beşiktaş-Kasımpaşa Maçının En Çok Tartışılan Pozisyonunu Erman Toroğlu Değerlendirdi
Beşiktaş-Kasımpaşa Maçının En Çok Tartışılan Pozisyonunu Erman Toroğlu Değerlendirdi
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Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'ya 3-1'lik mağlubiyetle dağılırken maçın en çok konuşulan pozisyonunda yine Rafa Silva vardı.
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Zorbay Küçük'ün faul dahi vermediği pozisyon için hakem yorumcusu olan eski hakemlerden Erman Toroğlu bu karara itiraz etti.
Maçın 8.dakikasındaki kritik karar için Erman Toroğlu, “Her omuz omuza faul değil diyemezsin. Kırmızı kart olmalıydı!” yorumu yaptı.
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