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Beşiktaş-Kasımpaşa Maçının En Çok Tartışılan Pozisyonunu Erman Toroğlu Değerlendirdi

Beşiktaş-Kasımpaşa Maçının En Çok Tartışılan Pozisyonunu Erman Toroğlu Değerlendirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.11.2024 - 22:06

Beşiktaş-Kasımpaşa maçının en çok tartışılan pozisyonunu Erman Toroğlu yorumladı. Toroğlu maçın henüz başında olan pozisyon için hakemin hatalı karar verdiğini söyledi.

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Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'ya 3-1'lik mağlubiyetle dağılırken maçın en çok konuşulan pozisyonunda yine Rafa Silva vardı.

Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'ya 3-1'lik mağlubiyetle dağılırken maçın en çok konuşulan pozisyonunda yine Rafa Silva vardı.

Zorbay Küçük'ün faul dahi vermediği pozisyon için hakem yorumcusu olan eski hakemlerden Erman Toroğlu bu karara itiraz etti.

Zorbay Küçük'ün faul dahi vermediği pozisyon için hakem yorumcusu olan eski hakemlerden Erman Toroğlu bu karara itiraz etti.

Maçın 8.dakikasındaki kritik karar için Erman Toroğlu, “Her omuz omuza faul değil diyemezsin. Kırmızı kart olmalıydı!” yorumu yaptı.

Maçın 8.dakikasındaki kritik karar için Erman Toroğlu, “Her omuz omuza faul değil diyemezsin. Kırmızı kart olmalıydı!” yorumu yaptı.

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