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Beşiktaş, Derbinin Ardından Kasımpaşa'ya da Kaybetti: 1-3

Beşiktaş, Derbinin Ardından Kasımpaşa'ya da Kaybetti: 1-3

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.11.2024 - 20:57

Derbi mağlubiyetini evinde Kasımpaşa galibiyeti ile telafi etmek isteyen siyah beyazlılar beklemedikleri ağır bir mağlubiyetle sarsıldı.

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Beşiktaş evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi ve maçtan 3-1'lik flaş bir mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi ve maçtan 3-1'lik flaş bir mağlubiyetle ayrıldı.

45.dakikada Ernest Muçi'nin golüyle öne geçen Beşiktaş ikinci yarıda hiç beklemediği bir tablo ile karşı karşıya kaldı.

45.dakikada Ernest Muçi'nin golüyle öne geçen Beşiktaş ikinci yarıda hiç beklemediği bir tablo ile karşı karşıya kaldı.

Kasımpaşa, 54.dakikada Winck, 70.dakikada Aytaç Kara ve 88.dakikada Fall ile üç gol buldu ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kasımpaşa, 54.dakikada Winck, 70.dakikada Aytaç Kara ve 88.dakikada Fall ile üç gol buldu ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'ta Ciro Immobile ağrı hissettiği için maçın ikinci yarısına çıkamadı ve yerini Mustafa Erhan'a bıraktı.

Beşiktaş'ta Ciro Immobile ağrı hissettiği için maçın ikinci yarısına çıkamadı ve yerini Mustafa Erhan'a bıraktı.

Ernest Muçi, Galatasaray maçının ardından bu maçta da ağları havalandırdı ancak Muçi'nin bu golü de Beşiktaş'a puan kazandırmadı.

Ernest Muçi, Galatasaray maçının ardından bu maçta da ağları havalandırdı ancak Muçi'nin bu golü de Beşiktaş'a puan kazandırmadı.
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Beşiktaş bu sonuçla ligde ikinci mağlubiyetini alırken 20 puanda kalarak zirve yarışında büyük yara aldı.

Beşiktaş bu sonuçla ligde ikinci mağlubiyetini alırken 20 puanda kalarak zirve yarışında büyük yara aldı.
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