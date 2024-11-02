Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Bu Kez Basın Toplantısında Besmele Çekerek Tepki Gösterdi
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Bu Kez Basın Toplantısında Besmele Çekerek Tepki Gösterdi
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Sivasspor bugün evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. İlk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Sivasspor tribünlerinde de tepkiler vardı.
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Ancak ikinci yarıya iyi başlayan Sivasspor 49 ve 61. dakikalarda gelen Sundberg golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.
Maçın sonuna ise teknik direktörü Bülent Uygun damga vurdu. "İstifa edecektim" diyen Uygun kariyerindeki ilginç açıklamalardan birine daha imza attı.
Uygun, ""Normalde ben bugün istifa edecektim ama futbolcularımız ve sevdiklerimiz 'kabul etmiyoruz' dediler" diyerek istifadan vazgeçtiğini açıkladı.
Çeşitli haksızlık ve eleştireler maruz kaldıklarını söyleyen Bülent Uygun, "Öyle bir zaman geliyor ki giyimimize bakışımıza, hatta besmele çektiğimiz için bize şey olan insanlarımız var" dedi ve basın toplantısında dua okumaya başladı.
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Basın toplantısını Kelime-i Şehadet ile kapatan Bülent Uygun, son olarak "Hayırlı haftalar Hacı Abi" diyerek salonu terk etti.
Bülent Uygun'un eleştirileri besmele çekmesine bağladığı ve dua okuduğu o anlar:
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