Ferdi Kadıoğlu Liverpool-Brighton Maçında Gol Sevinci Yaşadı
Ferdi Kadıoğlu Liverpool-Brighton Maçında Gol Sevinci Yaşadı
Brighton'ın Liverpool'u ağırladığı maçta milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu attığı golle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ferdi, kısa sürede Premier Lig'e uyum sağlayarak takımının vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.
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Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın Liverpool deplasmanında çıktığı maçın başlangıç on birinde yer almayı başardı.
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Artan performansıyla adından söz ettirmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu, 14.dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.
Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig kariyerinde attığı ilk gol:
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