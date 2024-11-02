Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Ferdi Kadıoğlu Liverpool-Brighton Maçında Gol Sevinci Yaşadı

Ferdi Kadıoğlu Liverpool-Brighton Maçında Gol Sevinci Yaşadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.11.2024 - 18:37

Brighton'ın Liverpool'u ağırladığı maçta milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu attığı golle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ferdi, kısa sürede Premier Lig'e uyum sağlayarak takımının vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın Liverpool deplasmanında çıktığı maçın başlangıç on birinde yer almayı başardı.

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın Liverpool deplasmanında çıktığı maçın başlangıç on birinde yer almayı başardı.

Artan performansıyla adından söz ettirmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu, 14.dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

Artan performansıyla adından söz ettirmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu, 14.dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig kariyerinde attığı ilk gol:

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın