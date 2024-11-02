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Trabzonspor , Fenerbahçe
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Öncesi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Açıklalamalar

Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Öncesi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Açıklalamalar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.11.2024 - 18:25

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yarın oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi önemli açıklamalara imza attı.

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Yarın haftanın en önemli maçında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe zirve yarışına devam, Trabzonspor ise zor zamanlardan kurtulmak istiyor.

Yarın haftanın en önemli maçında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe zirve yarışına devam, Trabzonspor ise zor zamanlardan kurtulmak istiyor.

Geçtiğimiz sene yaşanan saha içi ve dışı olaylar ise herkesin dün gibi aklında. O nedenle bu maçın önemi bir kat daha artıyor.

Geçtiğimiz sene yaşanan saha içi ve dışı olaylar ise herkesin dün gibi aklında. O nedenle bu maçın önemi bir kat daha artıyor.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da maç öncesinde hem gündeme dair hem Fenerbahçe maçına dair önemli açıklamalar yaptı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da maç öncesinde hem gündeme dair hem Fenerbahçe maçına dair önemli açıklamalar yaptı.

Doğan'ın açıklamalarında en dikkat çeken nokta şüphesiz "misafir" vurgusuydu. Doğan, Fenerbahçe'ye seslendiği açıklamada kendilerine düşen görevleri de söyledi.

Doğan'ın açıklamalarında en dikkat çeken nokta şüphesiz "misafir" vurgusuydu. Doğan, Fenerbahçe'ye seslendiği açıklamada kendilerine düşen görevleri de söyledi.

Ertuğrul Doğan, "Bizim gelenek ve göreneklerimiz belli. Gelen herkesi başımızın üstünde misafir ederiz" dedi ve "misafirin" de önemli görevleri olduğunu söyledi.

Ertuğrul Doğan, "Bizim gelenek ve göreneklerimiz belli. Gelen herkesi başımızın üstünde misafir ederiz" dedi ve "misafirin" de önemli görevleri olduğunu söyledi.
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Doğan, "Misafir de misafirliğini bilecek. Dolayısıyla biz Fenerbahçe yönetim kurulu yarın stadyumda misafir edeceğiz. Yemek yiyeceğiz" dedi.

Doğan, "Misafir de misafirliğini bilecek. Dolayısıyla biz Fenerbahçe yönetim kurulu yarın stadyumda misafir edeceğiz. Yemek yiyeceğiz" dedi.

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