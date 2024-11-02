Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'ın Açıklamaları Gündem Oldu: ''Sponsorlarımız Yasal ve Helal''

'Fenerbahçe şampiyon olabilmek için rakiplerinden farklı olarak kusursuz olmalıdır. Rakiplerimizin kusurları, saha dışı faktörler ile bir şekilde kapatılır. Onlar arkalarından iteklenirken, bizim karşımızda yenmemiz gereken hakem, federasyon, medya, pek çok dış etken vardır. Bu yüzden kusursuz olmalıyız.''