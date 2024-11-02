Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'ın Açıklamaları Gündem Oldu: ''Sponsorlarımız Yasal ve Helal''
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'ın Açıklamaları Gündem Oldu: ''Sponsorlarımız Yasal ve Helal''
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda konuşan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Genel Sekreter Burak Kızılhan önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı konuşmada rakiplere gönderme yapmayı ihmal etmeyen Kızılhan'ın çarpıcı açıklamaları gündem oldu.
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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı, bugün yoğun bir katılımla gerçekleşirken kulübün Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Genel Sekreter Burak Kızılhan, çarpıcı açıklamalarda bulunarak Trendyol Süper Lig'deki rakiplerine gönderme yaptı.
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İlk olarak konuşan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, rakiplerinin ittirildiğini iddia ederken sözlerine şu şekilde devam etti👇
Mosturoğlu, ''Türk futbolunda adil olmayan mevcut düzenin hangi kulübe avantaj sağladığı bellidir'' diyerek sözlerini noktaladı.
Şekip Mosturoğlu'nun ardından söz alan Genel Sekreter Burak Kızılhan ise Fenerbahçe'nin sponsorluk anlaşmalarının helal kazanç kaynaklı olduğunu ifade etti.
Bazı rakiplerinin bu konularda iki yüzlü bir tavır sergilediğini söyleyen Kızılhan, ''Rakiplerimizden bir tanesi, geçtiğimiz günlerde formasına illegal bir bahis şirketi reklamı alarak büyük bir skandala imza attı.'' dedi.
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Burak Kızılhan'ın açıklamaları tepki topladı👇
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan ise Kızılhan'a ''Çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz'' cevabı verdi.
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