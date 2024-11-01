Fenerbahçe Yeni Takım Otobüsünde "28 Şampiyonluk" Detayıyla Tartışmaları Alevlendirdi

Fenerbahçe'nin sayılmasını istediği şampiyonluklar her sezon gündem olurken bir kesim o yıllarda oynanan futbolun nizami bir lig olmadığını savunarak sayılmasını reddediyor; bir kesim ise federasyonun kuruluş tarihinin esas alınmasını talep ediyor. Bu tartışmalara Fenerbahçe takım otobüsü de yeni tasarımıyla katıldı.