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Fenerbahçe Yeni Takım Otobüsünde "28 Şampiyonluk" Detayıyla Tartışmaları Alevlendirdi

Fenerbahçe Yeni Takım Otobüsünde "28 Şampiyonluk" Detayıyla Tartışmaları Alevlendirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.11.2024 - 19:22

Fenerbahçe'nin sayılmasını istediği şampiyonluklar her sezon gündem olurken bir kesim o yıllarda oynanan futbolun nizami bir lig olmadığını savunarak sayılmasını reddediyor; bir kesim ise federasyonun kuruluş tarihinin esas alınmasını talep ediyor. Bu tartışmalara Fenerbahçe takım otobüsü de yeni tasarımıyla katıldı.

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Fenerbahçe, takım otobüsünü yeniledi. Sarı-Lacivertliler, resmi hesaplarından yeni otobüslerini tanıtan bir video paylaşırken, otobüsün bazı detayları dikkat çekti.

Fenerbahçe, takım otobüsünü yeniledi. Sarı-Lacivertliler, resmi hesaplarından yeni otobüslerini tanıtan bir video paylaşırken, otobüsün bazı detayları dikkat çekti.

Yeni takım otobüsünün arka kısmında, Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonluklarını simgeleyen '28 şampiyonluk kupası' görseli dikkat çekti. Bu detay, sarı-lacivertli taraftarların gözünden kaçmadı.

Yeni takım otobüsünün arka kısmında, Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonluklarını simgeleyen '28 şampiyonluk kupası' görseli dikkat çekti. Bu detay, sarı-lacivertli taraftarların gözünden kaçmadı.

Yıldız sayısı ve şampiyonluk sayısı tartışmalarında başta Galatasaray olmak üzere bazı kulüplerle karşı karşıya gelen Fenerbahçe'nin yeni otobüsü de bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Yıldız sayısı ve şampiyonluk sayısı tartışmalarında başta Galatasaray olmak üzere bazı kulüplerle karşı karşıya gelen Fenerbahçe'nin yeni otobüsü de bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Fenerbahçe'nin federasyon nezdinde yürüttüğü çalışmalar devam ederken henüz bir sonuç alabilmiş değiller.

Fenerbahçe'nin federasyon nezdinde yürüttüğü çalışmalar devam ederken henüz bir sonuç alabilmiş değiller.

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