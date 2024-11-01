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Yenidoğan Çetesi Davasında Savcı Dosyadan El Çektirildi İddiasına Yalanlama Geldi

Yenidoğan Çetesi Davasında Savcı Dosyadan El Çektirildi İddiasına Yalanlama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.11.2024 - 18:10

Türkiye'yi sarsan Yenidoğan çetesinin üzerine giderek büyük bir skandalı ortaya çıkaran Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada Engin'in davadan el çektirildiği iddia edildi.

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Yenidoğan bebekleri göz göre göre ölüme götüren çetenin yargılanması ve sorumlu hekim, hemşire ve hastanelerin ortaya çıkmasını sağlayan Yavuz Engin toplumdan büyük bir destek görmüştü

Yenidoğan bebekleri göz göre göre ölüme götüren çetenin yargılanması ve sorumlu hekim, hemşire ve hastanelerin ortaya çıkmasını sağlayan Yavuz Engin toplumdan büyük bir destek görmüştü

Engin'in davadan el çektirilerek dosyanın başka bir savcıya verildiği iddia edilen sosyal medya paylaşımı infial uyandırdı.

Engin'in davadan el çektirilerek dosyanın başka bir savcıya verildiği iddia edilen sosyal medya paylaşımı infial uyandırdı.

Avukat, arabulucu ve yazar İrem Çiçek sosyal medyadan konuyu gündeme getiren bu tweeti attı:

Avukat, arabulucu ve yazar İrem Çiçek sosyal medyadan konuyu gündeme getiren bu tweeti attı:
twitter.com

Daha sonra yine sosyal medyada Adalet Bakanlığı'na dayandırılan çeşitli iddialarla konu gündeme getirildi ve bunun "teknik" bir karar olduğu söylendi.

Daha sonra yine sosyal medyada Adalet Bakanlığı'na dayandırılan çeşitli iddialarla konu gündeme getirildi ve bunun "teknik" bir karar olduğu söylendi.

Gazeteci Ersin Eroğlu konuyla ilgili paylaşımı ise dedikoduların önüne geçmeyi başardı:

Gazeteci Ersin Eroğlu konuyla ilgili paylaşımı ise dedikoduların önüne geçmeyi başardı:
twitter.com
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Adalet Bakanlığı kaynakları da Savcı Yavuz Engin'in dosyadan el çektirildiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

Adalet Bakanlığı kaynakları da Savcı Yavuz Engin'in dosyadan el çektirildiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

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