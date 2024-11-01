Ergin Ataman Yine Fenerbahçelileri Çok Kızdıracak Açıklamalara İmza Attı
Ergin Ataman Yine Fenerbahçelileri Çok Kızdıracak Açıklamalara İmza Attı
Panathinaikos ile önemli başarılara imza atan Ergin Ataman, milli takımda da yaşadığı sorunlarla son dönemde gündeme geliyor. Başarılı koç, Fenerbahçe'nin Ergin Ataman nedeniyle 'milli takıma oyuncu göndermeme kararı' hakkında açıklamalarda bulundu.
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Ergin Ataman, Yunanistan'daki performansıyla önemli işlere imza atarak ülkemizi gururlandırırken milli takımda ise daha çok polemiklerle gündeme geliyor.
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Ataman, PAO'nun Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçında tribünlere 3-1 işareti yaparak Fenerbahçe-Galatasaray maçına gönderme yapmış ve olanlar olmuştu.
Fenerbahçe "milli takıma oyuncu göndermeme kararı" alırken federasyon başkanı Hidayet Türkoğlu da Fenerbahçe'ye ziyarette bulunmuştu. Bugün Ataman cephesinden bu karara dair yorum geldi.
Ataman, “Bu beni ilgilendirmiyor. Umurumda değil. Ben milli takımın koçuyum. Benim işverenim Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti devleti. Ben işimi yapmaya devam edeceğim" dedi.
Tecrübeli çalıştırıcı, "Milli takım formasını giymek çok önemli bir şey, diğer şeyler benim kontrolümde değil. Ben zamanı geldiğinde takımın başında olacağım" dedi.
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Ataman, eleme maçları için açıklayacakları aday kadroya tüm oyuncuların katılmasını umduğunu söyleyerek "Umarım hep birlikte Avrupa Şampiyonası'na katılırız" dedi.
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