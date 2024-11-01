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İsmail Yüksek'le Çarpışarak Sakatlanan Jose Mourinho'dan Yeni Paylaşım Geldi: Derbiye Yetişecek

İsmail Yüksek'le Çarpışarak Sakatlanan Jose Mourinho'dan Yeni Paylaşım Geldi: Derbiye Yetişecek

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
01.11.2024 - 14:55

Antrenmanda İsmail Yüksek ile çarpışarak sakatlanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan yeni paylaşım geldi. Kendisine çarpan İsmail Yüksek ile hikaye paylaşan Portekizli çalıştırıcı, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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Birkaç gün önce, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun yürürken sektiği anlar gündem olmuştu.

Birkaç gün önce, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun yürürken sektiği anlar gündem olmuştu.

Mourinho, dün öğle saatlerinde sosyal medya hesabından İsmail Yüksek ile çarpıştığı anı paylaşmıştı.

Mourinho, dün öğle saatlerinde sosyal medya hesabından İsmail Yüksek ile çarpıştığı anı paylaşmıştı.

Mourinho'nun sakatlandığı anın videosu için sizi şöyle alalım👇

Portekizli teknik adam, Instagram hesabından paylaştığı hikayeyle durumunun iyi olduğu müjdesini verdi ve pazar gününe hazır olduğunu söyledi.

Portekizli teknik adam, Instagram hesabından paylaştığı hikayeyle durumunun iyi olduğu müjdesini verdi ve pazar gününe hazır olduğunu söyledi.

İşte Mourinho'nun paylaşımı👇

İşte Mourinho'nun paylaşımı👇

''Her şey yolunda İsma, pazar günü için hazırım''

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