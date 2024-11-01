İsmail Yüksek'le Çarpışarak Sakatlanan Jose Mourinho'dan Yeni Paylaşım Geldi: Derbiye Yetişecek

Antrenmanda İsmail Yüksek ile çarpışarak sakatlanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan yeni paylaşım geldi. Kendisine çarpan İsmail Yüksek ile hikaye paylaşan Portekizli çalıştırıcı, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.