İsmail Yüksek'le Çarpışarak Sakatlanan Jose Mourinho'dan Yeni Paylaşım Geldi: Derbiye Yetişecek
İsmail Yüksek'le Çarpışarak Sakatlanan Jose Mourinho'dan Yeni Paylaşım Geldi: Derbiye Yetişecek
Antrenmanda İsmail Yüksek ile çarpışarak sakatlanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan yeni paylaşım geldi. Kendisine çarpan İsmail Yüksek ile hikaye paylaşan Portekizli çalıştırıcı, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
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Birkaç gün önce, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun yürürken sektiği anlar gündem olmuştu.
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Mourinho, dün öğle saatlerinde sosyal medya hesabından İsmail Yüksek ile çarpıştığı anı paylaşmıştı.
Portekizli teknik adam, Instagram hesabından paylaştığı hikayeyle durumunun iyi olduğu müjdesini verdi ve pazar gününe hazır olduğunu söyledi.
İşte Mourinho'nun paylaşımı👇
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