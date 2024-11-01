Sırıkla Atlamada Dünya Rekortmeni Olan Armand Duplantis, Cadılar Bayramı’nda Yusuf Dikeç Pozu Verdi!
Sırıkla Atlamada Dünya Rekortmeni Olan Armand Duplantis, Cadılar Bayramı’nda Yusuf Dikeç Pozu Verdi!
Sırıkla atlamada dünya rekortmeni olan İsveçli Atlet Armand ''Mondo'' Duplantis, Cadılar Bayramı paylaşımında Yusuf Dikeç pozu verdi. Rekortmen sporcunun nişanlısıyla birlikte paylaştığı fotoğraf çok sayıda beğeni aldı.
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Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda fenomen haline gelen Türk atıcı Yusuf Dikeç etkisini sürdürmeye devam ediyor.
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Yusuf Dikeç'in etkisinden çıkamayan kişilerden biri de İsveçli Atlet Armand Duplantis oldu. Hatırlarsanız, kendisi sırıkla atlamada dünya rekoru kırdıktan sonra da Yusuf Dikeç pozu vermişti.
İsveçli rekortmen, şimdi de Halloween (Cadılar Bayramı) için yaptığı paylaşımda Yusuf Dikeç kılığına girip o ikonik pozu tekrardan verdi.
Duplantis, çok sayıda beğeni alan o pozu ''Happy Halloween'' notuyla paylaştı👇
Yaptığı paylaşıma yorumlar da gecikmedi👇
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