Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor Derbisi Öncesi Kritik Açıklamalar!
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor Derbisi Öncesi Kritik Açıklamalar!
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor ile karşılaşacakları önemli maç öncesi kritik açıklamalarda bulundu. Ekol TV'ye konuşan Ilıcalı, Galatasaray - Beşiktaş derbisindeki hakem yönetimiyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trendyol Süper Lig'de 3 Kasım Pazar günü oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi Ekol TV'ye konuştu.
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Geçtiğimiz sezon Trabzonspor deplasmanında yaşanan olaylara değinen Acun Ilıcalı, Trabzon'da yaşananların geçen senede kaldığını ve gerilimin futbolda her zaman olabileceğini söyledi. Sözlerine şu şekilde devam etti👇
Trabzon'a galibiyet için gideceklerini aktaran Ilıcalı, her maça kazanmak için çıkacaklarını ve sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Takım olarak kenetlendiklerini söyleyen Ilıcalı açıklamalarına şu şekilde devam etti👇
Galatasaray - Beşiktaş derbisindeki hakem yönetimiyle ilgili de konuşan Acun Ilıcalı şunları söyledi👇
Trabzonspor maçına genç hakem Oğuzhan Çakır'ın atanmasıyla ilgili de konuşan Ilıcalı, genç hakem denemesinin güzel bir şey olduğunu ancak Türk hakemlerine olan inancını kaybettiğini söyledi.
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Hakem yönetimiyle ilgili konuşurken geçtiğimiz hafta sonu oynanan maça da değinen Ilıcalı, ''Herhangi yabancı birini getirin, gösterin o maçı 'Bu ülkede futbol oynanıyor mu?' diye soru sorar" şeklinde konuştu.
Son olarak şampiyonluk yolunda iddialı olduklarını dile getiren Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının kendilerine inanarak göreve getirdiğini ve camia olarak şampiyonluğa inandıklarını söyleyerek sözlerini noktaladı.
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