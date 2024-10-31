Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor Derbisi Öncesi Kritik Açıklamalar!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor Derbisi Öncesi Kritik Açıklamalar!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
31.10.2024 - 18:04

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor ile karşılaşacakları önemli maç öncesi kritik açıklamalarda bulundu. Ekol TV'ye konuşan Ilıcalı, Galatasaray - Beşiktaş derbisindeki hakem yönetimiyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trendyol Süper Lig'de 3 Kasım Pazar günü oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi Ekol TV'ye konuştu.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trendyol Süper Lig'de 3 Kasım Pazar günü oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi Ekol TV'ye konuştu.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor deplasmanında yaşanan olaylara değinen Acun Ilıcalı, Trabzon'da yaşananların geçen senede kaldığını ve gerilimin futbolda her zaman olabileceğini söyledi. Sözlerine şu şekilde devam etti👇

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor deplasmanında yaşanan olaylara değinen Acun Ilıcalı, Trabzon'da yaşananların geçen senede kaldığını ve gerilimin futbolda her zaman olabileceğini söyledi. Sözlerine şu şekilde devam etti👇

''Gerilim oldu diye bunu kan davasına dönüştürmenin bir anlamı yok. Herkes için kötü bir gündü. İnşallah böyle şeyler tekrarlanmaz diye düşünüyorum.'

Trabzon'a galibiyet için gideceklerini aktaran Ilıcalı, her maça kazanmak için çıkacaklarını ve sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Takım olarak kenetlendiklerini söyleyen Ilıcalı açıklamalarına şu şekilde devam etti👇

Trabzon'a galibiyet için gideceklerini aktaran Ilıcalı, her maça kazanmak için çıkacaklarını ve sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Takım olarak kenetlendiklerini söyleyen Ilıcalı açıklamalarına şu şekilde devam etti👇

'Hiç kaybetmeyen bir takım gibi bir şey yok dünyada ama biz Trabzon'a kazanmak için gidiyoruz. Kazanmak için oynayacağız. Takım olarak kenetlendik. Samandıra'daki hava da çok güzel. Takımımıza ve hocamıza inanıyoruz. Gidip oradan 3 puan almak istiyoruz.'

Galatasaray - Beşiktaş derbisindeki hakem yönetimiyle ilgili de konuşan Acun Ilıcalı şunları söyledi👇

Galatasaray - Beşiktaş derbisindeki hakem yönetimiyle ilgili de konuşan Acun Ilıcalı şunları söyledi👇

'Ben hakemlerle ilgili her dakika konuşmak istemiyorum ama ben konuştuktan sonra da herhalde herkes tabloyu gördü. Herhalde güllük gülistanlık değil durum şu anda. Bugün Beşiktaş'a olan yarın başka takıma olur müdahale edilmezse. Trabzonspor'un başına aynı şey gelir, Göztepe'nin başına gelir, herkesin başına gelir. Eğer bir değişiklik olmazsa ben o görüşteyim' sözlerini sarf etti.

Trabzonspor maçına genç hakem Oğuzhan Çakır'ın atanmasıyla ilgili de konuşan Ilıcalı, genç hakem denemesinin güzel bir şey olduğunu ancak Türk hakemlerine olan inancını kaybettiğini söyledi.

Trabzonspor maçına genç hakem Oğuzhan Çakır'ın atanmasıyla ilgili de konuşan Ilıcalı, genç hakem denemesinin güzel bir şey olduğunu ancak Türk hakemlerine olan inancını kaybettiğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hakem yönetimiyle ilgili konuşurken geçtiğimiz hafta sonu oynanan maça da değinen Ilıcalı, ''Herhangi yabancı birini getirin, gösterin o maçı 'Bu ülkede futbol oynanıyor mu?' diye soru sorar" şeklinde konuştu.

Hakem yönetimiyle ilgili konuşurken geçtiğimiz hafta sonu oynanan maça da değinen Ilıcalı, ''Herhangi yabancı birini getirin, gösterin o maçı 'Bu ülkede futbol oynanıyor mu?' diye soru sorar" şeklinde konuştu.

Son olarak şampiyonluk yolunda iddialı olduklarını dile getiren Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının kendilerine inanarak göreve getirdiğini ve camia olarak şampiyonluğa inandıklarını söyleyerek sözlerini noktaladı.

Son olarak şampiyonluk yolunda iddialı olduklarını dile getiren Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının kendilerine inanarak göreve getirdiğini ve camia olarak şampiyonluğa inandıklarını söyleyerek sözlerini noktaladı.

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın