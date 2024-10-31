Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor Derbisi Öncesi Kritik Açıklamalar!

'Ben hakemlerle ilgili her dakika konuşmak istemiyorum ama ben konuştuktan sonra da herhalde herkes tabloyu gördü. Herhalde güllük gülistanlık değil durum şu anda. Bugün Beşiktaş'a olan yarın başka takıma olur müdahale edilmezse. Trabzonspor'un başına aynı şey gelir, Göztepe'nin başına gelir, herkesin başına gelir. Eğer bir değişiklik olmazsa ben o görüşteyim' sözlerini sarf etti.