Program Çıkışı Ayağından Vurulan Eski Futbolcu Serhat Akın'dan Fenerbahçe Yönetimine Sitem

Ayağından vurulduğu anın görüntüsünü Instagram hesabından paylaşan Akın, şunları söyledi:

'4 operasyon geçirdim, 5. ve 6. ameliyatıma gireceğim. Geçirdiğim bu süreçte mevcut Fenerbahçe yönetiminden ne bir ziyaret ne de bir çiçek aldım. Bu vefasızlık en az yaşadığım olay kadar ağırdı.'