Program Çıkışı Ayağından Vurulan Eski Futbolcu Serhat Akın'dan Fenerbahçe Yönetimine Sitem
Program Çıkışı Ayağından Vurulan Eski Futbolcu Serhat Akın'dan Fenerbahçe Yönetimine Sitem
Yorumcu ve eski futbolcu Serhat Akın, Instagram hesabından sağlığıyla ilgili yaptığı açıklamada, Fenerbahçe yönetimine sitem etti. Akın, zorlu sürecinde sarı-lacivertli kulübü tarafından ziyaret edilmediğini, çiçek bile almadığını belirtti.
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Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanmıştı.
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Şu ana kadar dört operasyon geçirdiğini ifade eden yorumcu, Fenerbahçe yönetimine tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli kulüp, olay sonrası sadece mesaj yayınlamıştı.
Eski başkan Aziz Yıldırım, ziyaret etmişti.
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