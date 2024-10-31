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Program Çıkışı Ayağından Vurulan Eski Futbolcu Serhat Akın'dan Fenerbahçe Yönetimine Sitem

Program Çıkışı Ayağından Vurulan Eski Futbolcu Serhat Akın'dan Fenerbahçe Yönetimine Sitem

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
31.10.2024 - 15:44

Yorumcu ve eski futbolcu Serhat Akın, Instagram hesabından sağlığıyla ilgili yaptığı açıklamada, Fenerbahçe yönetimine sitem etti. Akın, zorlu sürecinde sarı-lacivertli kulübü tarafından ziyaret edilmediğini, çiçek bile almadığını belirtti.

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Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanmıştı.

Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanmıştı.

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu yorumcu Serhat Akın, 27 Eylül'de Beykoz'da katıldığı program çıkışı silahlı saldırıya uğramıştı. Ayağından yaralanan Akın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı.

Şu ana kadar dört operasyon geçirdiğini ifade eden yorumcu, Fenerbahçe yönetimine tepki gösterdi.

Şu ana kadar dört operasyon geçirdiğini ifade eden yorumcu, Fenerbahçe yönetimine tepki gösterdi.

Ayağından vurulduğu anın görüntüsünü Instagram hesabından paylaşan Akın, şunları söyledi:

'4 operasyon geçirdim, 5. ve 6. ameliyatıma gireceğim. Geçirdiğim bu süreçte mevcut Fenerbahçe yönetiminden ne bir ziyaret ne de bir çiçek aldım. Bu vefasızlık en az yaşadığım olay kadar ağırdı.'

Sarı-lacivertli kulüp, olay sonrası sadece mesaj yayınlamıştı.

Sarı-lacivertli kulüp, olay sonrası sadece mesaj yayınlamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz.

Eski başkan Aziz Yıldırım, ziyaret etmişti.

Eski başkan Aziz Yıldırım, ziyaret etmişti.

Kulübün efsane başkanı, eski yönetici Mahmut Uslu ile Akın'a geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

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