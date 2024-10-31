Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Hakem Arda Kardeşler Mahkemeye Gitti İddiası: Galatasaray - Beşiktaş Derbisindeki Kararlarına Tepki Yağmıştı

Hakem Arda Kardeşler Mahkemeye Gitti İddiası: Galatasaray - Beşiktaş Derbisindeki Kararlarına Tepki Yağmıştı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
31.10.2024 - 11:31

Kararlarıyla futbol dünyasının gündemine oturan hakem Arda Kardeşler'in, sosyal medyada kendisi için yapılan küfürlü yorumlar karşısında harekete geçtiği iddia edildi. 36 yaşındaki hakemin, 500'den fazla kişiyi şikayet ettiği aktarıldı. (Sözcü)

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1'le geçmişti.

Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1'le geçmişti.

Süper Lig'in 10. haftası dev derbiye sahne olmuştu. Lider Galatasaray, evinde Beşiktaş'la karşı karşıya gelmiş, üç puana uzanan taraf 2-1'lik skorla Galatasaray olmuştu. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Sanchez ve Osimhen kaydetmişti. Beşiktaş'ın tek golünde ise Muci'nin adı vardı.

Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'in kararları, maça damga vurmuş, futbolseverlerin tepkisini çekmişti.

Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'in kararları, maça damga vurmuş, futbolseverlerin tepkisini çekmişti.

Galatasaray galibiyetiyle noktalanan derbinin ardından sosyal medya, adeta savaş alanına dönmüştü. İki kulüp de hakem Arda Kardeşlerin yönetiminden memnun olmadıklarını dile getiren paylaşımlar da bulunmuş, taraftarlar da bu paylaşımlara destek vermişti.

"500 üzerinde hakaret davası açtığı öne sürüldü. Bu da 11 milyon TL gelir anlamına geliyor."

"500 üzerinde hakaret davası açtığı öne sürüldü. Bu da 11 milyon TL gelir anlamına geliyor."

Sözcü'de yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

'Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki bir görüntü, güne damgasını vurdu. Arda Kardeşler'in derbiyle aynı gün aynı mahkemede sosyal medyadaki hakaretten şikayetçi olduğu dört dosyanın bulunduğu görüldü. Hakaret davalarında genellikle HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) kararı veriliyor ve vekalet ücretine de hükmediliyor. 17 bin 900 TL olan bu rakam, icra ile tahsil edildiğinde 22 bin TL oluyor. Arda Kardeşler'in 500 üzerinde hakaret davası açtığı öne sürüldü. Bu da 11 milyon TL gelir anlamına geliyor.'

Bu haberler de ilgini çekebilir!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
13
6
5
2
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın