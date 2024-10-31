Hakem Arda Kardeşler Mahkemeye Gitti İddiası: Galatasaray - Beşiktaş Derbisindeki Kararlarına Tepki Yağmıştı

Sözcü'de yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

'Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki bir görüntü, güne damgasını vurdu. Arda Kardeşler'in derbiyle aynı gün aynı mahkemede sosyal medyadaki hakaretten şikayetçi olduğu dört dosyanın bulunduğu görüldü. Hakaret davalarında genellikle HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) kararı veriliyor ve vekalet ücretine de hükmediliyor. 17 bin 900 TL olan bu rakam, icra ile tahsil edildiğinde 22 bin TL oluyor. Arda Kardeşler'in 500 üzerinde hakaret davası açtığı öne sürüldü. Bu da 11 milyon TL gelir anlamına geliyor.'