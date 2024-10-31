Hakem Arda Kardeşler Mahkemeye Gitti İddiası: Galatasaray - Beşiktaş Derbisindeki Kararlarına Tepki Yağmıştı
Hakem Arda Kardeşler Mahkemeye Gitti İddiası: Galatasaray - Beşiktaş Derbisindeki Kararlarına Tepki Yağmıştı
Kararlarıyla futbol dünyasının gündemine oturan hakem Arda Kardeşler'in, sosyal medyada kendisi için yapılan küfürlü yorumlar karşısında harekete geçtiği iddia edildi. 36 yaşındaki hakemin, 500'den fazla kişiyi şikayet ettiği aktarıldı. (Sözcü)
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Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1'le geçmişti.
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Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'in kararları, maça damga vurmuş, futbolseverlerin tepkisini çekmişti.
"500 üzerinde hakaret davası açtığı öne sürüldü. Bu da 11 milyon TL gelir anlamına geliyor."
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