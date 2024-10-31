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Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel'den Derbi Sonrası Çarpıcı Açıklamalar: ''Arda Kardeşler'e Hıncımız Geçmedi''

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel'den Derbi Sonrası Çarpıcı Açıklamalar: ''Arda Kardeşler'e Hıncımız Geçmedi''

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
31.10.2024 - 21:13

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Galatasaray'la oynanan derbi maçı sonrası yeni açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı ile Galatasaray maçını görüştüklerini söyleyen Yücel, derbinin tartışılan hakemi Arda Kardeşler için de çarpıcı ifadeler kullandı.

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Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbi mücadelesinin yankıları hala sürerken, Beşiktaş cephesinden yeni bir açıklama geldi.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbi mücadelesinin yankıları hala sürerken, Beşiktaş cephesinden yeni bir açıklama geldi.

Çok kötü bir Galatasaray maçı geçirdiklerini söyleyen Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, derbide rezalet bir hakem yönetimi olduğunu dile getirdi.

Çok kötü bir Galatasaray maçı geçirdiklerini söyleyen Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, derbide rezalet bir hakem yönetimi olduğunu dile getirdi.

Yücel, maçın ardından muhabire saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve dün gelen haberle tahliye edildiği duyurulan Sezgin Gülnar'a da değindi👇

Yücel, maçın ardından muhabire saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve dün gelen haberle tahliye edildiği duyurulan Sezgin Gülnar'a da değindi👇

''Maçın bitiminde Sezgin kardeşimizin ufak bir arbededen dolayı içeri alınması söz konusu oldu. 2-3 gündür uyumuyoruz. Dün güzel haberi aldık. Sezgin kardeşimiz, tutuksuz olarak yargılanacak.''

Sezgin Gülnar'ın tahliye edildiği olayın detayları için sizi şöyle alalım👇

Derbide tamamen maça etki eden bir hakem yönetimi olduğunu ifade eden Yücel, ''Arda Kardeşler'e olan hıncımız geçmedi. Şu an tüm camia kenetlenmiş durumda. Her şeye ve herkese rağmen ileri bakmak durumundayız." diye konuştu.

Derbide tamamen maça etki eden bir hakem yönetimi olduğunu ifade eden Yücel, ''Arda Kardeşler'e olan hıncımız geçmedi. Şu an tüm camia kenetlenmiş durumda. Her şeye ve herkese rağmen ileri bakmak durumundayız." diye konuştu.

TFF Başkanı ile Ankara'da görüşerek Galatasaray maçıyla ilgili konuştuklarını söyleyen Yücel sözlerini şu şekilde noktaladı👇

TFF Başkanı ile Ankara'da görüşerek Galatasaray maçıyla ilgili konuştuklarını söyleyen Yücel sözlerini şu şekilde noktaladı👇

'TFF Başkanı ile Ankara'da görüştük. Galatasaray maçına ilişkin konuştuk. Olayların nasıl cereyan ettiğinin farkında olduğunu ve gereğinin yapılacağının sözünü verdi. Arda Kardeşler'e ilk yarının sonuna kadar maç verilmeyeceği yönünde haberler çıktı ama bu yetmez, biz sonuna kadar kovalayacağız. TFF'ye güveniyorum.'

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