Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel'den Derbi Sonrası Çarpıcı Açıklamalar: ''Arda Kardeşler'e Hıncımız Geçmedi''

'TFF Başkanı ile Ankara'da görüştük. Galatasaray maçına ilişkin konuştuk. Olayların nasıl cereyan ettiğinin farkında olduğunu ve gereğinin yapılacağının sözünü verdi. Arda Kardeşler'e ilk yarının sonuna kadar maç verilmeyeceği yönünde haberler çıktı ama bu yetmez, biz sonuna kadar kovalayacağız. TFF'ye güveniyorum.'