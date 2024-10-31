Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel'den Derbi Sonrası Çarpıcı Açıklamalar: ''Arda Kardeşler'e Hıncımız Geçmedi''
Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel'den Derbi Sonrası Çarpıcı Açıklamalar: ''Arda Kardeşler'e Hıncımız Geçmedi''
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Galatasaray'la oynanan derbi maçı sonrası yeni açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı ile Galatasaray maçını görüştüklerini söyleyen Yücel, derbinin tartışılan hakemi Arda Kardeşler için de çarpıcı ifadeler kullandı.
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Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbi mücadelesinin yankıları hala sürerken, Beşiktaş cephesinden yeni bir açıklama geldi.
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Çok kötü bir Galatasaray maçı geçirdiklerini söyleyen Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, derbide rezalet bir hakem yönetimi olduğunu dile getirdi.
Yücel, maçın ardından muhabire saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve dün gelen haberle tahliye edildiği duyurulan Sezgin Gülnar'a da değindi👇
Derbide tamamen maça etki eden bir hakem yönetimi olduğunu ifade eden Yücel, ''Arda Kardeşler'e olan hıncımız geçmedi. Şu an tüm camia kenetlenmiş durumda. Her şeye ve herkese rağmen ileri bakmak durumundayız." diye konuştu.
TFF Başkanı ile Ankara'da görüşerek Galatasaray maçıyla ilgili konuştuklarını söyleyen Yücel sözlerini şu şekilde noktaladı👇
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