Bomba İddia: Galatasaray, Voleybolun Yıldız İsmi Paola Egonu'yu Transfer Edebilir!

İtalya Ligi ekibi Vero Volley Milano'da forma giyen Paola Egonu'nun ayrılacağı iddiası konuşulurken, yıldız ismin Galatasaray'a transfer olacağı söylentileri gündeme bomba gibi düştü. İtalyan basınının aktardığı bilgiye göre Egonu'yu transfer etmek için Türkiye'den iki takım devrede.

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