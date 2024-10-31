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Bomba İddia: Galatasaray, Voleybolun Yıldız İsmi Paola Egonu'yu Transfer Edebilir!

Bomba İddia: Galatasaray, Voleybolun Yıldız İsmi Paola Egonu'yu Transfer Edebilir!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
31.10.2024 - 19:18

İtalya Ligi ekibi Vero Volley Milano'da forma giyen Paola Egonu'nun ayrılacağı iddiası konuşulurken, yıldız ismin Galatasaray'a transfer olacağı söylentileri gündeme bomba gibi düştü. İtalyan basınının aktardığı bilgiye göre Egonu'yu transfer etmek için Türkiye'den iki takım devrede.

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Paola Egonu, kadın voleybolunun en büyük yıldızlarından bir tanesi. Son olarak İtalya ile Olimpiyat Oyunları şampiyonluğu yaşayan Egonu, kendi takımında sezon başından bu yana kriz yaşıyor.

Paola Egonu, kadın voleybolunun en büyük yıldızlarından bir tanesi. Son olarak İtalya ile Olimpiyat Oyunları şampiyonluğu yaşayan Egonu, kendi takımında sezon başından bu yana kriz yaşıyor.

TRT Spor muhabiri Enes Yalnız da resmi X hesabından yaptığı paylaşımla Egonu'nun takımında mutsuz olduğunu ve ayrılığın yakın olduğunu aktardı👇

TRT Spor muhabiri Enes Yalnız da resmi X hesabından yaptığı paylaşımla Egonu'nun takımında mutsuz olduğunu ve ayrılığın yakın olduğunu aktardı👇
twitter.com

İtalyan basınından Volleyballit'in aktardığı bilgiye göre, herkes Egonu'yu transfer etmenin peşinde ancak yıldız isim Milano ile sahalara dönmek için can atıyor. Yine de Süper Kupa mağlubiyetinin ardından Paola Egonu'nun adı LOVB, Scandicci, Vakıfbank ve Galatasaray ile anılıyor.

İtalyan basınından Volleyballit'in aktardığı bilgiye göre, herkes Egonu'yu transfer etmenin peşinde ancak yıldız isim Milano ile sahalara dönmek için can atıyor. Yine de Süper Kupa mağlubiyetinin ardından Paola Egonu'nun adı LOVB, Scandicci, Vakıfbank ve Galatasaray ile anılıyor.

Milano'dan ayrılacağı konuşulan Egonu'nun eski takımı Vakıfbank'a döneceği iddiaları da gündemde. Egonu'nun bu süreçte kendi hesabında yaptığı hikaye paylaşımı da Vakıfbank'a döneceği iddialarını güçlendiriyor.

Milano'dan ayrılacağı konuşulan Egonu'nun eski takımı Vakıfbank'a döneceği iddiaları da gündemde. Egonu'nun bu süreçte kendi hesabında yaptığı hikaye paylaşımı da Vakıfbank'a döneceği iddialarını güçlendiriyor.

Egonu'nun kendi hesabında paylaştığı story'de şu ifadeler yer alıyordu👇

Egonu'nun kendi hesabında paylaştığı story'de şu ifadeler yer alıyordu👇

'Seni ne kadar özlediğimi anlatmaya dünyada kelimeler yetmez''

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Ayrılık iddialarını duyan Galatasaraylılar transfer için şimdiden yetkilileri etiketlemeye başladı bile👇

Ayrılık iddialarını duyan Galatasaraylılar transfer için şimdiden yetkilileri etiketlemeye başladı bile👇
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