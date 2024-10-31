Bomba İddia: Galatasaray, Voleybolun Yıldız İsmi Paola Egonu'yu Transfer Edebilir!
Bomba İddia: Galatasaray, Voleybolun Yıldız İsmi Paola Egonu'yu Transfer Edebilir!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paola Egonu, kadın voleybolunun en büyük yıldızlarından bir tanesi. Son olarak İtalya ile Olimpiyat Oyunları şampiyonluğu yaşayan Egonu, kendi takımında sezon başından bu yana kriz yaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT Spor muhabiri Enes Yalnız da resmi X hesabından yaptığı paylaşımla Egonu'nun takımında mutsuz olduğunu ve ayrılığın yakın olduğunu aktardı👇
İtalyan basınından Volleyballit'in aktardığı bilgiye göre, herkes Egonu'yu transfer etmenin peşinde ancak yıldız isim Milano ile sahalara dönmek için can atıyor. Yine de Süper Kupa mağlubiyetinin ardından Paola Egonu'nun adı LOVB, Scandicci, Vakıfbank ve Galatasaray ile anılıyor.
Milano'dan ayrılacağı konuşulan Egonu'nun eski takımı Vakıfbank'a döneceği iddiaları da gündemde. Egonu'nun bu süreçte kendi hesabında yaptığı hikaye paylaşımı da Vakıfbank'a döneceği iddialarını güçlendiriyor.
Egonu'nun kendi hesabında paylaştığı story'de şu ifadeler yer alıyordu👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayrılık iddialarını duyan Galatasaraylılar transfer için şimdiden yetkilileri etiketlemeye başladı bile👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın