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Beşiktaş Duyurdu: Muhabiri Darbettiği Gerekçesiyle Gözaltına Alınan Sezgin Gülnar Tahliye Edildi!

Beşiktaş Duyurdu: Muhabiri Darbettiği Gerekçesiyle Gözaltına Alınan Sezgin Gülnar Tahliye Edildi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
30.10.2024 - 20:00

Galatasaray - Beşiktaş maçının yankıları hala sürüyor. Maç sonrası yaşanan gerilim birçok tartışmaya sebebiyet vermişken, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şöförü Sezgin Gülnar'ın, muhabir Emre Kaplan'a saldırdığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. 

Beşiktaş, gözaltına alınan Sezgin Gülnar'ın tahliye edildiği haberini, ''Adalet yerini buldu'' mesajıyla verdi.

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Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesi, hem maç sırasında hem de sonrasında yaşanan olaylarla gündemde kalmaya devam ediyor.

Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesi, hem maç sırasında hem de sonrasında yaşanan olaylarla gündemde kalmaya devam ediyor.

Maç sonrası Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar'ın, A Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldırdığı haberi gündem olmuştu hatırlarsanız.

Maç sonrası Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar'ın, A Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldırdığı haberi gündem olmuştu hatırlarsanız.

Kaynak

Beşiktaş Kulübü, derbinin ardından muhabir Emre Kaplan'ı darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Sezgin Gülnar ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü, derbinin ardından muhabir Emre Kaplan'ı darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Sezgin Gülnar ile ilgili açıklama yaptı.

Resmi X hesabından Sezgin Gülnar'ın tahliye edildiği haberini duyuran Beşiktaş, o haberi ''Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz! 💪'' notuyla paylaştı.

Resmi X hesabından Sezgin Gülnar'ın tahliye edildiği haberini duyuran Beşiktaş, o haberi ''Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz! 💪'' notuyla paylaştı.
twitter.com

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