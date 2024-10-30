Fenerbahçeli Taraftarlar Osayi-Samuel'in Sevgilisine İstanbul'da İş Bulmak İçin Harekete Geçti!
Fenerbahçeli Taraftarlar Osayi-Samuel'in Sevgilisine İstanbul'da İş Bulmak İçin Harekete Geçti!
Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel'in durumu adeta yılan hikayesine döndü. Osayi kalacak mı yoksa gidecek mi tartışmaları devam ederken, Osayi-Samuel'in kalmasını isteyen Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada harekete geçti. Nijeryalı futbolcunun bankacı kız arkadaşına İstanbul'da iş bulmak için birçok kişi Yapı Kredi'yi etiketledi!
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Bright Osayi-Samuel'in sözleşmesinin bitmesine az bir süre kalmışken, 26 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.
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Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde, Osayi'nin, Londra'da çalışan kız arkadaşı nedeniyle İngiltere'ye dönmek istediği iddia ediliyordu.
Bunu duyan bir Fenerbahçe taraftarı harekete geçip, Osayi'nin sevgilisine Yapı Kredi'den iş ayarlamaya çalışırken, @bbosports kendilerine gelen o mesajı paylaştı👇
Atılan mesajda, ''Osayi'nin sevgilisi Londra'da bir bankada yöneticiymiş. Sizin Yapı Kredi'de tanıdığınız vardır, siz araya girseniz de Osayi'nin sevgilisini Yapı Kredi'de işe başlatsanız'' ifadeleri yer alıyordu.
Fenerbahçeli taraftarın bu mesajını oldukça mantıklı bulan diğer taraftarlar da destek verdi👇
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Çok sayıda taraftar Yapı Kredi'yi etiketlemeyi ihmal etmedi👇
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