Fenerbahçeli Taraftarlar Osayi-Samuel'in Sevgilisine İstanbul'da İş Bulmak İçin Harekete Geçti!

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel'in durumu adeta yılan hikayesine döndü. Osayi kalacak mı yoksa gidecek mi tartışmaları devam ederken, Osayi-Samuel'in kalmasını isteyen Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada harekete geçti. Nijeryalı futbolcunun bankacı kız arkadaşına İstanbul'da iş bulmak için birçok kişi Yapı Kredi'yi etiketledi!