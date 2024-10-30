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Fenerbahçeli Taraftarlar Osayi-Samuel'in Sevgilisine İstanbul'da İş Bulmak İçin Harekete Geçti!

Fenerbahçeli Taraftarlar Osayi-Samuel'in Sevgilisine İstanbul'da İş Bulmak İçin Harekete Geçti!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
30.10.2024 - 18:43

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel'in durumu adeta yılan hikayesine döndü. Osayi kalacak mı yoksa gidecek mi tartışmaları devam ederken, Osayi-Samuel'in kalmasını isteyen Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada harekete geçti. Nijeryalı futbolcunun bankacı kız arkadaşına İstanbul'da iş bulmak için birçok kişi Yapı Kredi'yi etiketledi!

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Bright Osayi-Samuel'in sözleşmesinin bitmesine az bir süre kalmışken, 26 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

Bright Osayi-Samuel'in sözleşmesinin bitmesine az bir süre kalmışken, 26 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde, Osayi'nin, Londra'da çalışan kız arkadaşı nedeniyle İngiltere'ye dönmek istediği iddia ediliyordu.

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde, Osayi'nin, Londra'da çalışan kız arkadaşı nedeniyle İngiltere'ye dönmek istediği iddia ediliyordu.

Bunu duyan bir Fenerbahçe taraftarı harekete geçip, Osayi'nin sevgilisine Yapı Kredi'den iş ayarlamaya çalışırken, @bbosports kendilerine gelen o mesajı paylaştı👇

Bunu duyan bir Fenerbahçe taraftarı harekete geçip, Osayi'nin sevgilisine Yapı Kredi'den iş ayarlamaya çalışırken, @bbosports kendilerine gelen o mesajı paylaştı👇
twitter.com

Atılan mesajda, ''Osayi'nin sevgilisi Londra'da bir bankada yöneticiymiş. Sizin Yapı Kredi'de tanıdığınız vardır, siz araya girseniz de Osayi'nin sevgilisini Yapı Kredi'de işe başlatsanız'' ifadeleri yer alıyordu.

Atılan mesajda, ''Osayi'nin sevgilisi Londra'da bir bankada yöneticiymiş. Sizin Yapı Kredi'de tanıdığınız vardır, siz araya girseniz de Osayi'nin sevgilisini Yapı Kredi'de işe başlatsanız'' ifadeleri yer alıyordu.

Fenerbahçeli taraftarın bu mesajını oldukça mantıklı bulan diğer taraftarlar da destek verdi👇

Fenerbahçeli taraftarın bu mesajını oldukça mantıklı bulan diğer taraftarlar da destek verdi👇
twitter.com
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twitter.com

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Çok sayıda taraftar Yapı Kredi'yi etiketlemeyi ihmal etmedi👇

Çok sayıda taraftar Yapı Kredi'yi etiketlemeyi ihmal etmedi👇
twitter.com
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