Arda Güler Valencia'daki Sel Felaketine Sessiz Kalmadı: Millî Futbolcudan Destek Paylaşımı Geldi!

İspanya'nın Valencia bölgesinde 29 Ekim Salı gününden itibaren etkili olan yağmur sel felaketine dönüşürken, yaşanan felakette 62 kişi hayatını kaybetti. Can kayıplarının giderek arttığı olaya millî futbolcu Arda Güler de sessiz kalmadı.

Real Madrid'in 19 yaşındaki futbolcusu, Instagram hesabından story atarak hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı diledi.