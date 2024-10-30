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Arda Güler Valencia'daki Sel Felaketine Sessiz Kalmadı: Millî Futbolcudan Destek Paylaşımı Geldi!

Arda Güler Valencia'daki Sel Felaketine Sessiz Kalmadı: Millî Futbolcudan Destek Paylaşımı Geldi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
30.10.2024 - 17:10

İspanya'nın Valencia bölgesinde 29 Ekim Salı gününden itibaren etkili olan yağmur sel felaketine dönüşürken, yaşanan felakette 62 kişi hayatını kaybetti. Can kayıplarının giderek arttığı olaya millî futbolcu Arda Güler de sessiz kalmadı. 

Real Madrid'in 19 yaşındaki futbolcusu, Instagram hesabından story atarak hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı diledi.

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29 Ekim Salı günü başlayan ve İspanya'nın özellikle doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış büyük bir felakete yol açtı.

29 Ekim Salı günü başlayan ve İspanya'nın özellikle doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış büyük bir felakete yol açtı.

Yetkililer, yaşanan sel felaketinde 62 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yetkililer, yaşanan sel felaketinde 62 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Detaylara şurada değinmiştik👇

Bu gelişmelerin ardından Copa Del Rey'deki Parla Escuela - Valencia ve Pontevedra - Levante maçları ertelendi. Marca'nın aktardığı haberde, hafta sonu oynanacak olan Valencia - Real Madrid ve Levante - Malaga maçlarının da ertelenebileceği bildirildi.

Bu gelişmelerin ardından Copa Del Rey'deki Parla Escuela - Valencia ve Pontevedra - Levante maçları ertelendi. Marca'nın aktardığı haberde, hafta sonu oynanacak olan Valencia - Real Madrid ve Levante - Malaga maçlarının da ertelenebileceği bildirildi.

Kaynak

Federasyon, yaşanan felaket nedeniyle hayatını kaybeden İspanyol vatandaşları için bu hafta oynanacak lig maçlarında saygı duruşunda bulunulacağını duyururken, Arda Güler de yaptığı paylaşımla hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

Federasyon, yaşanan felaket nedeniyle hayatını kaybeden İspanyol vatandaşları için bu hafta oynanacak lig maçlarında saygı duruşunda bulunulacağını duyururken, Arda Güler de yaptığı paylaşımla hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

İşte Arda Güler'in paylaşımı👇

İşte Arda Güler'in paylaşımı👇

''Valencia'da hayatını kaybeden tüm vatandaşların yakınlarına başsağlığı diliyor, sel nedeniyle evlerini kaybeden herkese tesellilerimi iletiyorum.''

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