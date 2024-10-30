Sürpriz Ayrılık: Ersun Yanal Amedspor'daki Görevini Bıraktı!
Sürpriz Ayrılık: Ersun Yanal Amedspor'daki Görevini Bıraktı!
1. Lig'de mücadele eden Diyarbakır temsilcisi Amedspor'da üst üste ayrılıklar yaşandı. Başkan Aziz Elaldı'nın 27 Ekim'de kulübe veda etmesinin ardından Teknik Direktör Ersun Yanal da görevini bıraktı.
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4 ay önce takımın başına geçmişti.
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Yeni yönetimin önünü açmak için ayrıldığı ifade edildi.
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