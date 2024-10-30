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Sürpriz Ayrılık: Ersun Yanal Amedspor'daki Görevini Bıraktı!

Sürpriz Ayrılık: Ersun Yanal Amedspor'daki Görevini Bıraktı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
30.10.2024 - 13:23

1. Lig'de mücadele eden Diyarbakır temsilcisi Amedspor'da üst üste ayrılıklar yaşandı. Başkan Aziz Elaldı'nın 27 Ekim'de kulübe veda etmesinin ardından Teknik Direktör Ersun Yanal da görevini bıraktı.

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4 ay önce takımın başına geçmişti.

4 ay önce takımın başına geçmişti.

2023-2024 sezonunda 2. Lig'i şampiyon olarak noktalayan Amedspor, yeni sezonda takımı Ersun Yanal'a emanet etmişti. 61 yaşındaki tecrübeli teknik adamın, 1. Lig kariyeri kısa sürdü. Ekim ayı sonunda yollar ayrıldı.

Yeni yönetimin önünü açmak için ayrıldığı ifade edildi.

Yeni yönetimin önünü açmak için ayrıldığı ifade edildi.

Ajansspor'da yer alan habere göre Yanal, Aziz Elaldı'nın başkanlıktan çekilmesinin ardından göreve gelecek yeni yönetim için veda kararı aldı. Yerel basında ise kızının eğitimi için ABD’ye taşınmak istediği belirtildi.

Yanal'ın bu sezonki performansı 👇

Yanal'ın bu sezonki performansı 👇

10 maçta 13 puan. 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet.

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