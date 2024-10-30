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Penaltıya Sebep Olmuştu: Eyüpspor'un Beşiktaş'tan Kiraladığı Tayfur Bingöl Arda Turan'dan Kesik Yedi

Penaltıya Sebep Olmuştu: Eyüpspor'un Beşiktaş'tan Kiraladığı Tayfur Bingöl Arda Turan'dan Kesik Yedi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
30.10.2024 - 12:15

Eyüpsor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş'tan kiralanan Tayfur Bingöl'e Beşiktaş maçından bu yana süre vermedi.

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Eyüpspor, Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'a konuk olmuş, sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı.

Eyüpspor, Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'a konuk olmuş, sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı.

Geçtiğimiz sezon dikkat çekici performansıyla adını Süper Lig'e yazdıran Eyüpspor, ligin 6. haftasında Beşiktaş'ın rakibi olmuştu. Ev sahibi siyah-beyazlı kulüp, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmıştı. Bu sonuçla eflatun-sarılılar, sezonun ilk yenilgisini almıştı.

Beşiktaş'ın galibiyet golü, Tayfur Bingöl'ün sebep olduğu penaltıdan gelmişti.

Beşiktaş'ın galibiyet golü, Tayfur Bingöl'ün sebep olduğu penaltıdan gelmişti.

Yaz transfer döneminde siyah-beyazlılardan kiralanan futbolcu, 80'de oyuna girmiş, 90'da Semih Kılıçsoy'a ceza sahası içinde faul yapmış, hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını göstermişti. Immobile, fırsatı kaçırmamış, takımına üç puanı getirmişti.

Hatasından beri tercih edilmiyor.

Hatasından beri tercih edilmiyor.

Süper Lig'de 10. hafta geride kalırken Tayfur Bingöl, Beşiktaş maçından sonra hiç kullanmadı. Bingöl, Gaziantep ve Göztepe maçlarında kadroya alınmazken Konyaspor ile Başakşehir maçlarında oyuna girmedi.

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