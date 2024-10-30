Penaltıya Sebep Olmuştu: Eyüpspor'un Beşiktaş'tan Kiraladığı Tayfur Bingöl Arda Turan'dan Kesik Yedi
Penaltıya Sebep Olmuştu: Eyüpspor'un Beşiktaş'tan Kiraladığı Tayfur Bingöl Arda Turan'dan Kesik Yedi
Eyüpsor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş'tan kiralanan Tayfur Bingöl'e Beşiktaş maçından bu yana süre vermedi.
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Eyüpspor, Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'a konuk olmuş, sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı.
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Beşiktaş'ın galibiyet golü, Tayfur Bingöl'ün sebep olduğu penaltıdan gelmişti.
Hatasından beri tercih edilmiyor.
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