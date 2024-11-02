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Galatasaray'da Elias Jelert Kararı: Danimarkalı Futbolcunun Artık Daha Fazla Forma Şansı Bulacağı İddia Edildi

Galatasaray'da Elias Jelert Kararı: Danimarkalı Futbolcunun Artık Daha Fazla Forma Şansı Bulacağı İddia Edildi

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
02.11.2024 - 12:30

Galatasaray'ın bu sezon yaptığı flaş transferlerinden biri olan Elias Jelert, derbide oyuna sonradan girdiği performansıyla alkış toplarken, Danimarkalı sağ bekin son performansından sonra daha fazla süre bulacağı iddia edildi.

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Galatasaray'ın sezon başında 9 milyon Euro ödeyerek Kopenhag'dan transfer ettiği Elias Jelert, bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.

Galatasaray'ın sezon başında 9 milyon Euro ödeyerek Kopenhag'dan transfer ettiği Elias Jelert, bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.

Beşiktaş maçının 51. dakikasında oyuna dahil olan 21 yaşındaki oyuncu, derbide gösterdiği performansla alkış topladı.

Beşiktaş maçının 51. dakikasında oyuna dahil olan 21 yaşındaki oyuncu, derbide gösterdiği performansla alkış topladı.

Beşiktaş maçında Kaan Ayhan'ın yerine oyuna giren ve iyi bir görüntü çizen Elias Jelert için teknik ekip kararını verdi.

Beşiktaş maçında Kaan Ayhan'ın yerine oyuna giren ve iyi bir görüntü çizen Elias Jelert için teknik ekip kararını verdi.

NTV Spor'da yer alan haberde, Okan Buruk'un Jelert'e daha fazla forma şansı vermeyi planladığı belirtildi.

NTV Spor'da yer alan haberde, Okan Buruk'un Jelert'e daha fazla forma şansı vermeyi planladığı belirtildi.

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