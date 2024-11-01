Ne Olacak Bu Barış Alper Aşkı: Arkadaşları Barış Alper Hayranı Genç Kıza Futbolcunun Maketini Hediye Etti

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DBwzbFiu4Zg/
Barış Alper Yılmaz, son zamanların dikkat çeken futbolcuları arasında. Kendine özgü oyun stili ve sahada gösterdiği performansla, futbolseverlerin beğenisini kazanmayı başaran Yılmaz, adından sıkça söz ettiriyor. Sahada sergilediği yeteneklerle, takımının önemli bir parçası haline gelen genç futbolcu, aynı zamanda genç kızların da sevgilisi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir grup arkadaş, Barış Alper Yılmaz hayranı bir arkadaşlarına futbolcunun maketini yaptırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genç kızın doğum gününde maketin mekana getirildiği anlar sosyal medyada viral oldu.
İşte o kutlama;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın