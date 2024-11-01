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Ne Olacak Bu Barış Alper Aşkı: Arkadaşları Barış Alper Hayranı Genç Kıza Futbolcunun Maketini Hediye Etti

Ne Olacak Bu Barış Alper Aşkı: Arkadaşları Barış Alper Hayranı Genç Kıza Futbolcunun Maketini Hediye Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2024 - 21:54

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Barış Alper Yılmaz, son zamanların dikkat çeken futbolcuları arasında. Kendine özgü oyun stili ve sahada gösterdiği performansla, futbolseverlerin beğenisini kazanmayı başaran Yılmaz, adından sıkça söz ettiriyor. Sahada sergilediği yeteneklerle, takımının önemli bir parçası haline gelen genç futbolcu, aynı zamanda genç kızların da sevgilisi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DBwzbFiu4Zg/
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Bir grup arkadaş, Barış Alper Yılmaz hayranı bir arkadaşlarına futbolcunun maketini yaptırdı.

Bir grup arkadaş, Barış Alper Yılmaz hayranı bir arkadaşlarına futbolcunun maketini yaptırdı.

Genç kızın doğum gününde maketin mekana getirildiği anlar sosyal medyada viral oldu.

Genç kızın doğum gününde maketin mekana getirildiği anlar sosyal medyada viral oldu.

İşte o kutlama;

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